Рейтинг Зеленського падає, транспорт не для всіх. Новини 21 жовтня за хвилину

громадському транспорті від водіїв і від пасажирів вимагатимуть

Із 21 жовтня у громадському транспорті від водіїв і від пасажирів вимагатимуть Covid -сертифікати

Уперше за два роки у політсили Зеленського впав рейтинг, одіозний Кива потрапив у скандал, уряд змінив правила самоізоляції

В Україні почали діяти нові правила перевезення пасажирів

У громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть Covid-сертифікати.

Рішення ухвалили 11 жовтня. Воно передбачає посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епіднебезпеки.

Уперше з 2019 року «Слуга народу» опустилась на друге місце

Рейтинг партій на виборах до Верховної Ради України змінився за останній місяць. Як свідчать дослідження, проведені Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), якби вибори до парламенту відбулися найближчим часом, то більшість українців обрала би представників «Європейської солідарності». За політсилу п’ятого президента Петра Порошенка готові проголосувати 13,9% серед усіх респондентів і 15,7% серед тих, хто визначився з вибором.

На друге місце вперше за понад два роки скотилася політсила чинного президента Володимира Зеленського. Так, за «Слугу народу» готові ще голосувати відповідно, 13,7% і 15.5%).

Уряд змінив правила самоізоляції. Селфі вже не треба

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку відстеження проходження самоізоляції осіб, які повернулися з-за кордону. Зокрема, правила використання додатку «Вдома». Віцепрем'єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що додаток треба встановлювати лише на 72 години, до того моменту, поки особа не зробить ПЛР або тест на антиген. А регулярно проходити контроль за даними геолокації та робити селфі вже не потрібно.

У Туреччині за звинуваченням у шпигунстві затримано українця

У Туреччині за звинуваченням у «політичному і військовому шпигунстві» заарештували шістьох іноземців, зокрема громадянина України Ігоря Єфрима. Українець разом із росіянами Абдуллою Абдуллаєвим, Равшаном Ахмедовим, Бесланом Расаєвим і Асланбеком Абдулмуслімовим, а також узбеком Аміром Юсуповим нібито готували збройні напади на представників чеченської опозиції.

Одіозний нардеп Кива розповів, що його виключили з ОПЗЖ

Скандального народного депутата Іллю Киву виключили з партії ОПЗЖ. Про це сам народний обранець повідомив журналістам.

За словами Ківи, це справа рук представників Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна, які за допомогою ставленика Бойка, голови Полтавської обласної організації Олега Сазонова, провели конференцію, присвячену виключенню Ківи з партії ОПЗЖ.

Натомість співголова партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович з посмішкою прокоментував рішення про виключення Іллі Киви з партії. «Кого ви хочете виключити з партії, Киву? Хрону лисого!», – заявив політик.

У Росії виявлено новий штам коронавірусу

На території Російської Федерації виявлено перші випадки зараження новим варіантом коронавірусної хвороби, що отримав назву AY.4.2. Про це повідомляє керівник наукової групи Центрального науково-дослідницького інституту епідеміології Росспоживнагляду Каміль Хафізов.

Медик повідомив, що даний різновид коронавірусу вже виявлено на російській території. Він пояснив, що варіант AY.4.2 є лише одним з багатьох відгалужень штаму «Дельта». Експерт вважає, що поки складно сказати, наскільки даний штам більш заразний за попередні версії інфекції.

МОЗ змінив правила вакцинації дітей

В Україні змінили та посилили заходи профілактики хвороб, які можна подолати вакцинацією. У першу чергу це стосується щеплень дітей та підлітків. Також документ вперше дозволив вводити кілька вакцин одночасно, щоб зменшити кількість візитів до медзакладу.

Київ переходить у «червону» зону. Карантин посилиться

У п’ятницю, 22 жовтня, Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах «червоної» зони, в яку Київ потрапить днями. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час відкриття засідання Київради.