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    Зеленський провів розмову з прем’єром Ізраїлю

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    Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем&rsquo;єр-міністром Ізраїлю - Зеленський провів розмову з прем’єром Ізраїлю
    Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю
    фото: politics.segodnya.ua

    Нафталі Беннет висловив подяку президенту України за ухвалення закону про запобігання та протидію антисемітизму в Україні

    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Держави Ізраїль Нафталі Беннетом. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Зеленський відзначив символічність державного візиту до України президента Ізраїлю Іцхака Герцога у жовтні 2021 року, у межах якого лідери держав взяли участь у заходах з ушанування 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

    Нафталі Беннет висловив подяку президенту України за ухвалення закону про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.

    Співрозмовники обговорили подальші кроки з метою поглиблення українсько-ізраїльської співпраці у сферах, що становлять взаємний інтерес.

    Глава Української держави подякував Нафталі Беннету за послідовну підтримку Ізраїлем суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема в межах ООН.

    До слова, Ізраїль кличе медиків з України та інших держав: стартує програма прискореного переїзду. Очікується, що в рамках програми можуть прибути до 3000 репатріантів, в основному з країн СНД, а також із США, Канади, Франції та Аргентини.

    Наразі Ізраїль очікує вже на п'яту хвилю пандемії. Провідні лікарі назвали тих, хто в цьому винен.

    Нагадаємо, з 24 вересня лікарні Ізраїлю отримали право призначати коктейль з антитіл під назвою Regeneron для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус.

    Тим часом станом на середину жовтня Україна – друга у Європі за смертністю від Covid-19.

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    Теги: Ізраїль ООН Володимир Зеленський президент
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    Зеленський провів розмову з прем’єром Ізраїлю