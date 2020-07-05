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    Думки вголос

    Росія чи незаконні збройні формування? З ким насправді воює Україна

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Росія чи незаконні збройні формування? З ким насправді воює Україна

    Не слід сподіватися, що якщо не визнавати агресора агресором, вбивць - вбивцями, то агресор і вбивця захоче знову стати респектабельним політиком

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    Сегодня президент Зеленский написал, что Славянск освободили шесть лет назад от «незаконных вооруженных формирований». И тут же в Одессе Зеленский объявил, что никогда не простит тех, кто захватил Крым и кто «помешал морякам его защитить», также не указывая кто же эти «кто-то». Хочу подсказать президенту, что он как должностное лицо и гарант Конституции должен свои эмоции преобразовывать в решения. Вперед - давайте команды своему руководству правоохранительных органов, передавайте дела в суд, это он устанавливает ответственность, к чему пустые слова?

    Любой суд по любой военной операции при всей халатности и подозрениях в предательстве отдельных наших должностных лиц заставит признать, что главной причиной гибели украинцев в войне является вторжение России и приказы Путина. «Незаконных вооруженных формирований» в Крыму и на Донбассе не было - были организованные ФСБ РФ отряды наемников и российские вооруженные силы. Ну как в таком случае пожимать руку убийце и вести с ним переговоры?

    Пустые надежды, что если не признавать агрессора агрессором, убийц - убийцами, то агрессор и убийца захочет снова стать респектабельным политиком и начнет дружить. А на самом деле, слабых бьют, и жертва, которая молчит и не отбивается изо всех сил - помогает агрессору.

    Судов по событиям войны нет, за исключением суда по делу о гибели Ил-76, который уже третий год лежит в апелляции. Там вина россиян детально установлена, но приговора все нет. А Иловайск? Почему до сих пор не передали в суд это дело, которое, по заявлению экс-генпрокурора Луценко и экс-главного военного прокурора Матиоса было полностью завершено в 2016-м году? Зеленский укорял Порошенко не расследованием Иловайска во время знаменитых дебатов на стадионе, но теперь он сам также как и Порошенко блокирует суд по Иловайску, пребывая уже полтора года у власти.

    Только суд заставит общество сделать выводы - в каких условиях принимались решения, что было сделано и что не сделано, какие обстоятельства влияли на приказы, кто проявил бездеятельность, кто некомпетентность, кто предавал, а кто сделал все, чтобы изменить ситуацию и проявил себя достойно. Уверен, что общество сумеет отделить ошибки от некомпетентности, халатность от предательства. Только на таком фундаменте можно проводить настоящие, а не показушные реформы в сфере обороны. А пока ни одного официального исследования войны на Донбассе нет - ни открытого ни закрытого.

    Да, рухнут многие мифы. Но только суд и открытое участие в процессе сделают государство сильным, очистят нашу историю, зафиксируют ответственность.

    Пока войну на Донбассе политики не начнут называть войной с Россией, пока в судах не произнесут слова правды свидетели и эксперты - нет никаких шансов, что политики хотят проводить реальные реформы и привести Украину к победе.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Крим Росія Донбас ФСБ війна промисловість
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