Чому цивільні мають виїхати у безпечніші місця

Люди у Маріуполі теж хотіли пересідити...

Держава не може провести евакуацію самостійно, і це нормально

Пані Ірина Верещук закликала евакуюватися людей з Запоріжської та Херсонської областей.

Знаєте, я з пані Іриною часто сперечався на теледебатах, нищівних просто. Часто критикував.

І зараз, якби не було війни, я певен, ми могли б знайти багато тем для диспуту.

Але вона каже правильно. Евакуюйтесь.

Я вклав безліч грошей, сил, об'єднався з купою активістів аби евакуювати багато людей. Знайомих, незнайомих тощо.

Важко рятувати, коли міста вже захоплені, або ідуть бої. Населення не заважає окупантам, бо вони його бездумно вбивають, але заважає ЗСУ, які намагаються їх життя берегти і наражають себе на небезпеку через цивільних, обмежують свої можливості в нанесені ударів по ворогу. І ворог про це знає, а тому, як сказав Путін, закривається щитом з жінок і дітей.

Пані Ірина одразу зазначила, що в допомозі евакуації будуть використані горизонтальні зв'язки, тобто волонтери.

Це визнання того, що держава не може провести евакуацію самостійно, і це нормально, бо війна – справа усього суспільства, а не тільки державного апарату, який обмежений у своїх можливостях бюрократією та володінням інформацією на місцях, контактами та ефективними засобами комунікації. Так в усіх країнах.

Виїзжайте, як тільки буде можливість. Кидайте дім, потім повернетесь. Беріть необхідний набір речей і їдьте. Не повторюйте досвід Маріуполя, Рубіжного, Волновахи, коли просили виїхати, але багато людей вирішили пересидіти.

Пересидіти не вийде – Війна.

Джерело: блог Мирослава Гая

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