Скільки коштів доларові мільйонери Зеленський і Кличко направили для допомоги в період епідемії?

Хотілося б дізнатися, які заходи вживає керівництво країни, як бере участь у допомозі українцям

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Масса сообщений о благотворителях в ленте. И подумалось - Президент, мэр Киева, министры, руководство Офиса президента - легальные миллионеры и мультимиллионеры, причем долларовые. Очень хотелось бы, чтобы в сегодняшних обращениях к нации президент, премьер и мэр рассказали, сколько личных средств Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль и Виталий Кличко направили для помощи гражданам в период эпидемии?

И сколько служебных машин, которые освободились после введения карантина в их ведомствах они направили на развозку медиков после закрытия метро?

В их распоряжении огромные ресурсы, в том числе служебный аппарат, который сейчас находится на карантине. Хотелось бы узнать, какие меры принимает руководство страны, как участвует в помощи. Уверен, что если президент и мэр будут говорить о такой конкретике, их обращения будут пользоваться куда большей популярностью среди избирателей и налогоплательщиков, которые сейчас заняты выполнением их государственных решений. Дуже дякую.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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