«Слуга народу» Шевченко став зіркою російського пропагандистського шоу

Нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко взяв участь в ефірі російських пропагандистів

Це ж де у людини має бути голова, щоб на шостому році війни йти до ворога на уклін і підігравати російській пропаганді, що принижує твою власну країну

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Депутат «Слуга народа» Евгений Шевченко выступил на «Первом» канале российского ТВ и рассказал, что протесты в Киеве 14 октября организовали националисты по заказу, и заказчиков ищут правоохранительные органы. И с гордостью выложил это в фейсбуке.

А на «Первом» как обычно хаяли Украину, хаяли 14 октября - День защитника, и тут как раз удачно Шевченко им подмахнул. Депутат правящей партии оправдывался перед агрессором за проведение общественных акций в Украине. Как это будет воспринято в Москве? «Хохлы побежали сдаваться».

Это ж где у человека голова, чтобы на шестом году войны на поклон к врагу идти, и подыгрывать российской пропаганде, унижающей твою собственную страну. Надеюсь, фракция СН быстро определит свою позицию по коллаборантскому поведению Шевченко.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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