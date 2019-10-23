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    Думки вголос

    «Слуга народу» Шевченко став зіркою російського пропагандистського шоу

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Нардеп від &laquo;Слуги народу&raquo; Євген Шевченко взяв участь в ефірі російських пропагандистів - «Слуга народу» Шевченко став зіркою російського пропагандистського шоу
    Нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко взяв участь в ефірі російських пропагандистів

    Це ж де у людини має бути голова, щоб на шостому році війни йти до ворога на уклін і підігравати російській пропаганді, що принижує твою власну країну

    Мовою оригіналу

    Депутат «Слуга народа» Евгений Шевченко выступил на «Первом» канале российского ТВ и рассказал, что протесты в Киеве 14 октября организовали националисты по заказу, и заказчиков ищут правоохранительные органы. И с гордостью выложил это в фейсбуке.

    А на «Первом» как обычно хаяли Украину, хаяли 14 октября - День защитника, и тут как раз удачно Шевченко им подмахнул. Депутат правящей партии оправдывался перед агрессором за проведение общественных акций в Украине. Как это будет воспринято в Москве? «Хохлы побежали сдаваться».

    Это ж где у человека голова, чтобы на шестом году войны на поклон к врагу идти, и подыгрывать российской пропаганде, унижающей твою собственную страну. Надеюсь, фракция СН быстро определит свою позицию по коллаборантскому поведению Шевченко.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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