Спецоперація щодо «вагнерівців»: комітет Ради отримав докази брехні Зеленського і Єрмака

Зеленський і Єрмак неодноразово заявляли, що спецоперація щодо «вагнерівців» не проводилася

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Вчера на заседании комитета по обороне и безопасности Верховной Рады прошло в закрытом режиме заслушивание полковника Ю. – командира спецподразделения ГУР МО Украины, непосредственного руководителя операции по захвату 28 российских террористов – «вагнеровцев». На заседании присутствовало большинство членов комитета.

Высокопоставленный сотрудник ГУР МО подтвердил народным депутатам факт проведения спецоперации, детально рассказал обо всех деталях подготовки, и подтвердил большинство фактов, которые я указал в статье.

Таким образом, парламентский комитет получил доказательства лжи президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака, которые неоднократно заявляли, что спецоперация не проводилась:

«Уже много раз об этом сказал: вся история с «вагнеровцами» придумана от начала до конца. Совещания, о котором написал Бутусов, никогда не было. Моя версия — это хорошо спланированная операция, направленная против нашей страны. Мне понятно, почему этим занимаются спецслужбы других стран, но почему вольно или невольно в этом были задействованы украинские журналисты и кто-то из украинских политиков — вопрос»: babel.ua

Фракция «Голос» в Верховной Раде выступила инициатором создания следственной комиссии по делу о провале спецоперации «вагнеровцев», и Цензор.Нет взял комментарий по результатам заседания у главы фракции «Голос», члена комитета по обороне и нацбезопасности Сергій Рахманін, который принимал участие в заседании:

«Я не могу подтвердить или опровергнуть ваши вопросы, не могу комментировать детали заседания по делу «вагнеровцев», поскольку закрытый режим секретности налагает на меня ограничения. Но у меня, как у гражданина и до этого заседания была позиция, что, скорее всего, спецоперация проводилась. После заседания, моя позиция не изменилась. Пока это все, что я могу сказать по данному поводу».

Депутаты комитета по обороне и нацбезопасности приняли решение заслушать на следующем закрытом заседании заслушать по делу «вагнеровцев» экс-начальника ГУР МО Василия Бурбу.

Напоминаю, что завтра в 18.30 под Офисом президента акция протеста с требованием к Зеленскому уволить коррупционеров, предателей и тех кто их покрывает в ОП.

По совпадению, министерство обороны мне предложило сегодня должность . Надо же как все совпало. Пишу ответ, скоро опубликую, будет интересно.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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