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    Думки вголос

    Тверк Тищенка та кадрова політика президента Зеленського у Києві

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Тверк Тищенка та кадрова політика президента Зеленського у Києві

    Віталія Кличка треба достроково привітати - він вже виграв столичні вибори

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    Это первое лицо Слуги народа в Киеве - то, которое справа, в камуфляже. Глава партийной организации партии Слуга народа, кандидат в мэры Киева Николай Тищенко.

    По последним соцопросам самого Офиса президента рейтинг Слуги народа Тищенко в Киеве - около 2%.

    Этот незабываемый тверк наверняка прояснит многим киевлянам, которые все еще с симпатией смотрят на Зеленского, чего стоит его кадровая политика и его партийное строительство. Напомню, на эти высокие посты его пролоббировал лично глава Офиса президента Андрей Ермак, так что все это явно не лох исполняет.

    Виталия Кличко надо досрочно поздравить - он уже выиграл выборы. Единственная сила, которая могла бы его сбросить на этих выборах, делает все, чтобы в ходе избирательной кампании Кличко выглядел далеко не самым ограниченным кандидатом. И посмотрим, будут ли теперь зрители Квартала смеяться над Кличко после местных выборов - ведь лидеры Квартала куда более смешные штуки отжигают, а боксер оказался не таким уж и глупым.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Київ Володимир Зеленський Микола Тищенко
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