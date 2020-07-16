Тверк Тищенка та кадрова політика президента Зеленського у Києві

Віталія Кличка треба достроково привітати - він вже виграв столичні вибори

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Это первое лицо Слуги народа в Киеве - то, которое справа, в камуфляже. Глава партийной организации партии Слуга народа, кандидат в мэры Киева Николай Тищенко.

По последним соцопросам самого Офиса президента рейтинг Слуги народа Тищенко в Киеве - около 2%.

Этот незабываемый тверк наверняка прояснит многим киевлянам, которые все еще с симпатией смотрят на Зеленского, чего стоит его кадровая политика и его партийное строительство. Напомню, на эти высокие посты его пролоббировал лично глава Офиса президента Андрей Ермак, так что все это явно не лох исполняет.

Виталия Кличко надо досрочно поздравить - он уже выиграл выборы. Единственная сила, которая могла бы его сбросить на этих выборах, делает все, чтобы в ходе избирательной кампании Кличко выглядел далеко не самым ограниченным кандидатом. И посмотрим, будут ли теперь зрители Квартала смеяться над Кличко после местных выборов - ведь лидеры Квартала куда более смешные штуки отжигают, а боксер оказался не таким уж и глупым.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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