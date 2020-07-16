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    Здоров'я

    Київ і сім областей не готові до послаблення карантину

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    Київ і сім областей не готові до послаблення карантину

    Епідситуації в областях не відповідають визначеним критеріям

    Станом на 16 липня сім регіонів України та місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

    Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

    Згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення карантину:

    • м. Київ,
    • Вінницька,
    • Волинська,
    • Донецька,
    • Закарпатська,
    • Харківська,
    • Чернівецька,
    • Чернігівська області.

    Дані з окупованого Криму відсутні.

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    Нагадаємо, карантин не послаблюють у регіонах, де:

    • завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я складає понад 50%;
    • середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом тижня;
    • коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу понад 11%;
    • показник динаміки зростання випадків Covid-19 понад 10%.

    Як повідомлялося, на Волині регіональна комісія з питань з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 15 липня ухвалила рішення про скасування деяких карантинних обмежень.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      56455
    • Одужали
      28931
    • Хворіють
      26079
    • Померли
      1445

    Нагадаємо, станом на ранок 16 липня в Україні підтверджено 56455 випадків Covid-19. Протягом 15 липня зафіксовано 848 нових випадків коронавірусу.

    За минулу добу найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус зареєстрована у Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях, а також у місті Київ. 

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