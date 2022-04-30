Західні військові назвали шість основних проблем російської армії

Росії не вдалося завоювати контроль над небом або об’єднати авіацію з танками, артилерією та піхотою

До цього часу вторгнення в Україну було катастрофою для російських збройних сил. За даними британського уряду, за два місяці бойових дій було вбито близько 15 тисяч військовослужбовців. Знищено не менше 1600 одиниць бронетехніки, десятки літаків та флагман Чорноморського флоту. Штурм столиці Києва був хаотичним провалом. Про це ідеться у статті журналу «The economist».

У публікації, зокрема, ідеться про те, наскільки російська армія прогнила.

Оборонний бюджет Росії, що перевищує 250 мільярдів доларів за купівельною спроможністю, приблизно втричі більший, ніж у Великобританії або Франції, але більша його частина витрачена або вкрадена.

Путін та його вищі командири приховували свої плани вторгнення від старших офіцерів, що свідчить про руйнівну недовіру.

Розчаровані солдати, що харчувалися простроченим пайком, покинули свої машини.

Підрозділи катували, ґвалтували та вбивали лише для того, щоб отримати почесті від Кремля.

Росії не вдалося завоювати контроль над небом або об’єднати авіацію з танками, артилерією та піхотою.

Погрязлі в корупції, нездатні розвивати ініціативу або вчитися на своїх помилках, розчаровані генерали відмовилися від передової військової доктрини та повернулися до руйнування міст та терору мирних жителів.

Високомотивовані сили України є докором цим російським невдачам. Незважаючи на те, що вони були менш чисельними та погано озброєними, вони чинили опір армії вторгнення, передаючи прийняття рішень невеликим, адаптованим місцевим підрозділам, які отримували поточну розвідку. Навіть якщо російська кампанія, тепер під керівництвом одного командувача, досягне успіху на Донбасі, вона зробить це головним чином завдяки своїй масі. Його претензія бути складною сучасною силою настільки ж переконлива, як іржава танкова вежа на українському полі.

Російська армія в жалюгідному стані. «Це не професійна армія, –сказав адмірал Джеймс Фогго, який командував американськими військово-морськими силами у Європі та Африці у 2018 році. – Схоже на купку недисциплінованого зброду».

З моменту вторгнення в Україну 24 лютого російським силам вдалося захопити лише одне велике місто Херсон, разом із руїнами Маріуполя та шматками Донбасу, східного промислового регіону, яке вони частково окупували у 2014 році і тепер сподіваються захопити повністю.

Майкл Кофман з аналітичного центру CNA визнає, що він та інші експерти «переоцінили вплив реформ… і недооцінили гниття під час Шойгу».

Раніше військовий аналітик Том Купер заявив: росіяни кидають слабо треновані відділення в криваву м’ясорубку.