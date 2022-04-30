Ядерна війна. Ексглава розвідки розповів, яка роль Великої Британії та Китаю

Погрози застосування ядерної зброї Росія використовує для стримування підтримки України

Російський агресор практично не має можливостей застосувати ядерну зброю в Україні. Усі тактичні та стратегічні точки РФ відомі Заходу, а після оприлюднення мап – усьому світові. Перед загрозою ядерної війни проти Кремля виступить навіть Китай. Такий прогноз озвучив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж у інтерв’ю Obozrevatel.

За його словами, поточна фаза протистояння України та Росії набуває стратегічного характеру. Це вже протистояння на рівні глобальних гравців – США, Велика Британія, НАТО, Євросоюз та Росія.

«Поки точилися бої з використанням звичайного озброєння, Росія не робила якихось серйозних кроків щодо можливої підготовки до ядерних ударів тактичного та стратегічного рівня. А коли «спецоперація» затягнулася, коли цілі, які ставилися на кілька тижнів, на місяць не було досягнуто, протистояння набуло затяжного характеру. Почалося застосування в Україні озброєння Заходу. Тому Путін дійшов до моделі шантажу ядерною війною. Зрозуміло, що в разі застосування тактичного, а тим більше стратегічного ядерного озброєння, це вже буде формат протистояння не України та Росії, а протистояння світової спільноти та Росії, насамперед, країн НАТО, конкретно США та Великої Британії», – пояснив Маломуж.

На думку генерала, погрози застосування ядерної зброї є далекими від реальності. Наразі вони використовуються як елемент стримування підтримки України.

«Те, що Велика Британія говорить про застосування власних ядерних засобів – це сигнал Росії. Зокрема, це відповідь на заяви Путіна про те, що РФ може використовувати різні засоби, щоб захищатися», – каже Маломуж.

Він також зауважив, що США та Британія, використовуючи свої засоби, у тому числі космічні, контролюють будь-які тактичні та стратегічні точки, які розташовані на території Росії – як вони переміщуються, як розгортаються, як іде підготовка до їхнього бойового застосування. Вони навіть виклали у вільний доступ карту всіх ядерних засобів РФ. Нині вона відома всьому світу.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати серйозно ставляться до погроз Володимира Путіна ядерною зброєю та готуються до такого сценарію.

Нагадаємо, пропагандисти Путіна відкрито погрожують ядерним ударом трьом країнам.

В ефірі продемонстрували відповідну картинку з підписом «Час польоту ракет РС-28 «Сармат» до столиць країн, які дають Україні найбільше зброї».

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