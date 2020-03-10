  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бій Віктор Постол - Хосе Рамірес: Названо точну дату поєдинку

    • Розсилка
    Постол битиметься на батьківщині суперника - Бій Віктор Постол - Хосе Рамірес: Названо точну дату поєдинку
    Постол битиметься на батьківщині суперника

    Українець битиметься за титул чемпіона 9 травня

    Промоутерська організація Top Rank ОФІЦІЙНО оголосила, що перенесений поєдинок українця Віктора Постола і американця Хосе Раміреса відбудеться 9 травня у Фресно, Каліфорнія.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Український боксер очолив рейтинг WBC

    На кону будуть стояти пояси WBC і WBO в першій напівсередній вазі, якими володіє американський боксер.

    Відзначимо, що Фресно - місто поблизу будинку Раміреса, де він вже бився вісім разів в професіоналах.

    Для Раміреса це буде перший захист обох поясів. В своєму останнєму бою в липні 2019 американець переміг співвітчизника Моріса Хукера і заволодів титулом WBO. Постол раніше вже володів титулом чемпіона світу за версією WBC, але втратив його, програвши Теренсу Кроуфорду. Cвой останній Віктор провів в квітні 2019, коли рішенням суддів здолав француза Мохамеда Мімуна.

    1574371173-3427[Бій отримав нову дату

    «Я радий, що призначена нова дата бою, - сказав Постол. - Я вже тренуюся, і все йде добре. Я був готовий до бою 1 лютого, і зараз сконцентрований на 9 травня. Бій пройде у нього на батьківщині, але це мене не турбує, тому що у мене є досвід виступів на чужій території. Я з нетерпінням чекаю можливості знову стати чемпіоном світу».

    1 лютого Постол і Рамірес повинні були провести бій в Китаї, однак він був перенесений черех спалах епідемії коронавірусу. Тому Постолу та його тренеру Фредді Роучу довело терміново евакуюватись.

    Втім, коронавірус COVOD-19 нині зафіксовано й в Каліфорнії - через що відмінено топовий тенісний турнір в Індіан-Веллсі, так що, є обосновані побоювання, що це не остаточна дата.

    бокс Віктор Постол Хосе Рамірес коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ