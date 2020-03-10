Бій Віктор Постол - Хосе Рамірес: Названо точну дату поєдинку



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Постол битиметься на батьківщині суперника

Українець битиметься за титул чемпіона 9 травня

Промоутерська організація Top Rank ОФІЦІЙНО оголосила, що перенесений поєдинок українця Віктора Постола і американця Хосе Раміреса відбудеться 9 травня у Фресно, Каліфорнія.

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На кону будуть стояти пояси WBC і WBO в першій напівсередній вазі, якими володіє американський боксер.

Відзначимо, що Фресно - місто поблизу будинку Раміреса, де він вже бився вісім разів в професіоналах.

Для Раміреса це буде перший захист обох поясів. В своєму останнєму бою в липні 2019 американець переміг співвітчизника Моріса Хукера і заволодів титулом WBO. Постол раніше вже володів титулом чемпіона світу за версією WBC, але втратив його, програвши Теренсу Кроуфорду. Cвой останній Віктор провів в квітні 2019, коли рішенням суддів здолав француза Мохамеда Мімуна.

[Бій отримав нову дату

«Я радий, що призначена нова дата бою, - сказав Постол. - Я вже тренуюся, і все йде добре. Я був готовий до бою 1 лютого, і зараз сконцентрований на 9 травня. Бій пройде у нього на батьківщині, але це мене не турбує, тому що у мене є досвід виступів на чужій території. Я з нетерпінням чекаю можливості знову стати чемпіоном світу».

1 лютого Постол і Рамірес повинні були провести бій в Китаї, однак він був перенесений черех спалах епідемії коронавірусу. Тому Постолу та його тренеру Фредді Роучу довело терміново евакуюватись.

Втім, коронавірус COVOD-19 нині зафіксовано й в Каліфорнії - через що відмінено топовий тенісний турнір в Індіан-Веллсі, так що, є обосновані побоювання, що це не остаточна дата.