Зрадник в «Укроборонпромі» отримав доступ до державної таємниці

Вадим Полях

Керівництво «Укроборонпрому» допустило скандальний кадровий провал, масштаби якого має встановити розслідування СБУ

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Предатель в «Укроборонпроме» с доступом гостайне! Начальником службы безопасности танкового завода имени Малышева был назначен Вадим Полях - который уехал в РФ, сотрудничал с милицией РФ и призывал в 14-м году ввести в Харьков «русские танки-избавители»

Вчера в одном из российских блогов, который ведут в интересах российских спецслужб сотрудники Центра анализа стратегий и технологий о ситуации в Украине, было выложено интервью с Вадимом Поляхом - беженцем из Украины российскому изданию «Орёл-регион», которое судя по дате было опубликовано по дате 7 мая 2014 года. Интервью является полностью украинофобским, в русле российской пропаганды, там много выдающихся цитат, ожидание российских танков в Украине, рассказы про страшных нацистов и что 90 % в Харькове ждут Россию. Главное, что Полях заявляет, что получает вид на жительство в РФ, что собирается забрать в Россию семью, и получить работу в управлении МВД Орловской области РФ, и что он договаривался с начальником милиции области Савенковым: https://regionorel.ru/novosti/society/ne_khochu_umirat_za_oligarkhov/

На фото - действительно Полях. Сенсация в том, что Вадим Полях два месяца назад был назначен главой безопасности Харьковского бронетанкового завода имени Малышева, прошёл спецпроверку, получил доступ к гостайне! То есть владеет самой секретной информацией.

В это было трудно поверить! Публикация в блоге российских спецслужб требовала проверки, ведь они периодически вбрасывают и дезинформацию. Я обратился к руководству «Укроборонпрома» и оно подтвердило, что информация достоверная и Полях действительно прошёл конкурс и был назначен на высокую должность, однако вчера сразу же был уволен после поступления новых данных. То есть данные говорят, что как минимум, он скрыл эти данные при прохождении проверки и поступлении на службу. Цензор.нет получил комментарий начальника Службы безопасности концерна Константина Бушуева: « Полях у нас больше не работает - немедленно, как только выяснились данные факты, он был уволен решением генерального директора Концерна. Полях перед назначением прошёл все проверки: полиграф и специальную проверку службы безопасности. Проверки ничего не показали. Проверяло СБУ Харьковской области, спецпроверку он прошёл и только после этого он был принят на работу. Как только вчера мы получили информацию, примерно в 17 было принято решение о увольнении. Все материалы мы немедленно передали в департамент контрразведки СБУ, будем сотрудничать с расследованием. Проводим на предприятии служебную проверку. Отмечу, что Полях работал на предприятии несколько месяцев».

По данным Цензор.нет, информацию о пребывании в РФ и контактах с россиянами Полях скрыл при прохождении проверки. Почему он был так уверен, что никто не проверит Гугл, и почему эту статью не нашли в интернете руководство концерна, Служба безопасности «Укроборонпрома» и Харьковская СБУ? Получается, что в этих структурах за подбор кадров отвечают не умеющие пользоваться интернетом люди, а полиграфолог не смог выявить ключевые факты при проверке. То есть система проверки не эффективна вообще, и требуют пересмотра и другие кадровые назначения. По нашим данным, Полях сегодня написал заявление на увольнение. Публикация в РФ материала о его пребывании в РФ и намеренная засветка контактов говорит о том, что он вряд ли был российским резидентом, однако наверняка мог иметь несанкционированные контакты с Россией и быть источником утечки гостайны с военного завода. Сокрытие Поляхом Информации о себе однозначно указывает на попытку сохранить отношения с РФ.

Руководство «Укроборонпрома» совершило весьма скандальный кадровый провал, масштабы утечки должно установить расследование СБУ, Полях должен быть немедленно задержан на период расследования.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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