Вибухом відірвало голову. Як СБУ ліквідувала російського терориста Моторолу

Всі українські диверсанти, які здійснили цю надзвичайно зухвалу спецоперацію, благополучно покинули Донецьк

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16 октября 2016-го года в результате дерзкой спецоперации 5-го управления Департамента контрразведки Службы безопасности Украины в лифте своего дома в центре Донецка был уничтожен один из самых известных российских террористов – Арсен Павлов, позывной «Моторола».

Сегодня можно рассказать некоторые детали этой спецоперации. В виду причастности «Моторолы» к убийствам многих граждан Украины, в частности, Героя Украины Игоря Брановицкого, ликвидировать террориста было решено на дому.

Сложность заключалась в том, что охрана «Моторолы» контролировала двор и сам подъезд, в доме проживало много мирных жителей, и ликвидацию надо было провести так, чтобы невинные люди не пострадали.

Был избран план подрыва лифте жилого дома, в котором «Моторола» получил квартиру в центре Донецка.

Для проведения спецоперации вызвалось два добровольца, один из них - кадровый сотрудник со спецподготовкой, а другой – внештатный агент, который, однако, обладал экстраординарными волевыми качествами, и сыграл решающую роль в операции.

Была проведена разведка местности, установлены все детали двора, подъезда и самого лифта.

Тренировка проводилась в Киеве, в подъезде дома, где был установлен лифт аналогичной контрукции. По легенде, диверсанты действовали как бригада лифтеров, проводящих плановый осмотр лифта. Они должны были открыть шахту лифта, установить на кабине лифта мины и датчик, передающий информацию о заходе террориста в лифт.

Оборудование было замаскировано как ремонтный комплект лифтера.

Два ремонтника зашли в подъезд за несколько дней до подрыва. Охрана проверила документы и сумку, однако никаких подозрений не возникло. «Моторола» был на выезде.

Они вскрыли лифт и установили мину и датчик на вентиляционной решетке.

Однако после того, как «ремонтники» ушли, случился прокол. Диверсанты обнаружили, что забыли на крыше лифта... один из своих мобильных телефонов. Обнаружение телефона до момента проведения спецоперации могло привести к ее провалу. А обнаружение телефона даже после успеха позволило бы россиянам получить некоторые детали контактов, которые им знать не стоило. Диверсанты были намерены добиться результата, они понимали, что такой преступник как «Моторола» должен понести наказание наверняка.

Поэтому агент СБУ решил исправить ошибку. Этот человек со стальными нервами был уверен, что контролирует обстановку и сумеет быть достаточно убедительным для охраны. В результате украинский диверсант второй раз зашел в подъезд, второй раз встретился с охраной, и сказал, что ему надо еще раз посмотреть лифт, чтобы убедиться, что все работает как надо. Враг ему поверил. И в результате агент СБУ еще раз вскрыл шахту лифта и забрал телефон.

Чтобы исключить всякий риск для мирных жителей, надо было осуществить подрыв с гарантией, что пострадают только террористы.

16 октября Арсен Павлов зашел в подъезд с одним охранником. Украинский диверсант слышал, что происходит в лифте. Когда в лифт зашли люди, он набрал номер самого «Моторолы», которым террорист в это время пользовался. В тот момент, когда в лифте зазвонил телефон и террорист Павлов поднял трубку, чтобы сказать «Алло», раздался взрыв.

«Мотороле» и его охраннику взрывом оторвало головы.

Все украинские диверсанты, которые осуществили эту чрезвычайно дерзкую спецоперацию, благополучно покинули Донецк.

ФСБ несколько раз рапортовало о задержании диверсантов, которые якобы подорвали Павлова. Вначале показали каких-то шесть задержанных, и некий Эрнест Попов «признался» в 2016-м на камеру, что это он подорвал «Моторолу», после прохождения подготовки в украинском добровольческом батальоне. Затем в 2018-м в убийстве «Моторолы» «признался» уже другой задержанный – Александр Погорелов. Все они не имеют отношения к данной операции. Видимо, показания фабрикуют для обмана российского руководства и населения оккупированных территорий, чтобы скрыть провал ФСБ.

К сожалению, спецоперации по ликвидации главарей российских террористов, которые осуществлялись по приказу президента П. Порошенко, при президенте В. Зеленском полностью прекратились. За два с половиной года на Донбассе украинские спецслужбы не уничтожили ни одного известного российского террориста. Ни о каком успехе спецопераций говорить не приходится, так как как начальником комитета по разведке при президенте Зеленский назначил открытого русофила, замминстра иностранных дел времен Януковича Руслана Демченко. В результате прошла половина срока полномочий Зеленского, а мы обсуждаем не успехи наших спецслужб, а провалы.

Впрочем, те, кто организовал и исполнил успешную ликвидацию «Моторолы» остаются с нами, и всегда готовы вернуться в строй. Ликвидация террориста Павлова – яркая страница в историю Война за Независимость, в стиле израильской «Моссад», и придет время, об этом подвиге у нас также будут написаны книги и сняты фильмы.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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