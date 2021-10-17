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    «Воскреслий» Бабченко розказав, хто крім Порошенка знав про план його «вбивства»

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    Бабченко зізнався, якби історія повторилася, погодився би піти на все це знову - «Воскреслий» Бабченко розказав, хто крім Порошенка знав про план його «вбивства»
    Бабченко зізнався, якби історія повторилася, погодився би піти на все це знову
    Фото: Reuters

    «Я живий, з моєю сім’єю все добре і мені цього достатньо»

    Журналіст Аркадій Бабченко, убивство якого Служба безпеки України інсценізувала 2018 року, розповів, хто був у курсі, що його «застрелять». Про це він повідомив у інтерв’ю «Главкому».

    «В курсі, окрім мене, була дружина, моя та її мама, донька, голова СБУ, тодішній Генпрокурор Юрій Луценко та Петро Порошенко», – сказав журналіст.

    Бабченко також зізнався, якби історія повторилася, погодився би піти на все це знову. «На мій погляд, тут немає іншого варіанту», – зауважив він.

    Журналіст також розказав, що СБУ виконала перед ним головне зобов’язання – зберегла його життя. А те, що багато хто в Україні вважає цей замах фейком, його не зачіпає.

    «Фейк так фейк, мені від цього ні тепло, ні холодно. Я живий, з моєю сім’єю все добре і мені цього достатньо», – підсумував Бабченко.

    Аркадій Аркадійович Бабченко народився у 1977 році у Москві. Журналіст та прозаїк. Через репресії та переслідування журналістів переїхав у 2017 році спочатку до Чехії, а того ж року – до України.
    29 травня 2018 року ЗМІ повідомили, що Аркадія застрелили в його будинку в Києві. Наступного дня на пресконференції СБУ, на якій був присутній і Аркадій, було оголошено, що це була спецоперація з викриття російської агентури. З 2019 року жив у Ізраїлі. Востаннє з’являвся на публіці в Естонії.

    Як відомо, 29 травня 2018 року правоохоронці заявили про те, що 41-річний російський журналіст Аркадій Бабченко смертельно поранений на порозі будинку у Києві, де він проживав. Проте наступного дня з'ясувалося, що це була спецоперація силовиків і «вбивство» було інсценоване.

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    Теги: СБУ журналіст Аркадій Бабченко
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    «Воскреслий» Бабченко розказав, хто крім Порошенка знав про план його «вбивства»