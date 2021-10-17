«Воскреслий» Бабченко розказав, хто крім Порошенка знав про план його «вбивства»
«Я живий, з моєю сім’єю все добре і мені цього достатньо»
Журналіст Аркадій Бабченко, убивство якого Служба безпеки України інсценізувала 2018 року, розповів, хто був у курсі, що його «застрелять». Про це він повідомив у інтерв’ю «Главкому».
«В курсі, окрім мене, була дружина, моя та її мама, донька, голова СБУ, тодішній Генпрокурор Юрій Луценко та Петро Порошенко», – сказав журналіст.
Бабченко також зізнався, якби історія повторилася, погодився би піти на все це знову. «На мій погляд, тут немає іншого варіанту», – зауважив він.
Журналіст також розказав, що СБУ виконала перед ним головне зобов’язання – зберегла його життя. А те, що багато хто в Україні вважає цей замах фейком, його не зачіпає.
«Фейк так фейк, мені від цього ні тепло, ні холодно. Я живий, з моєю сім’єю все добре і мені цього достатньо», – підсумував Бабченко.
Як відомо, 29 травня 2018 року правоохоронці заявили про те, що 41-річний російський журналіст Аркадій Бабченко смертельно поранений на порозі будинку у Києві, де він проживав. Проте наступного дня з'ясувалося, що це була спецоперація силовиків і «вбивство» було інсценоване.