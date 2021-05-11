Від 27 до 43 мільйонів осіб. Як змінилися цифри втрат СРСР у Другій світовій війні

Зараз в Росії «Безсмертний полк» і Міноборони оперують різними цифрами, причому обидва варіанти – офіційні

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Как поменялись цифры потерь СССР во Второй мировой войне: от 27 до 43 миллиона человек, из них от 11,4 до 26 миллионов – участники боевых действий, военнослужащие, неоформленные добровольцы и мобилизованные, партизаны

Надо разбираться в цифрах цены Победы, о которых не утихают споры:

1. Генсек И.Сталин заявил в 1946-м, что в войне погибло 7 миллионов советских граждан. Генсек Л.Брежнев в 1965-м заявил, что погибло 20 миллионов советских граждан. Однако большевики фактически точных подсчетов не вели.

2. Почти 27 миллионов погибших – такую цифру обнародовал советский генсек М.Горбачев только 8 мая 1990 года. Расчет выполнен Госкомстатом СССР в в составе комплексной комиссии по потерям Советского Союза.

3. В 1993 году генерал Кривошеев опубликовал в книге «Гриф секретности снят» цифру потерь ВС СССР, погранвойск, внутренних войск – 8 миллионов 668 тысяч 400 человек.

4. Однако известный ученый, профессор Борис Соколов в 1993-м году путем детальных расчетов определил цифры потерь СССР в 43,3 миллиона человек, при этом потери участников войне, оформленных и не оформленных официально – 26,4 миллиона: http://militera.lib.ru/research/sokolov1/05.html

5. В 2011-м году историк К.Александров со ссылкой на данные Центрального архива Минобороны РФ и Институт военной истории привел такие цифры: «Суммарная цифра безвозвратных потерь по результатам учета карточек в картотеках двух отделов ЦАМО более 13,6 млн человек... Таким образом, предположительно, реальные цифры тех, кто погиб в рядах Вооруженных Сил СССР (включая партизан), по нашим оценкам, составляют ориентировочно 16–17 млн человек. Думаю, что известная цифра в 27 млн погибших граждан СССР вполне реалистична и отражает подлинную картину». https://www.gazeta.ru/science/2011/06/22_a_3671157.shtml

6. Однако Минобороны РФ в 2015-м году заявило, что потери ВС СССР, погранвойск и внутренних войск составили всего 11 444 100 человек: https://www.interfax.ru/russia/479070

7. Однако в 2017-м официальные власти РФ сенсационно признали по сути объективность многих расчетов Соколова и сослались на рассекреченные документы: «Согласно рассекреченным данным Госплана СССР, потери Советского Союза во Второй мировой войне составляют 41 миллион 979 тысяч, а не 27 миллионов, как считалось ранее. Общая убыль населения СССР в 1941—1945 годы — более 52 миллионов 812 тысяч человек. Из них безвозвратные потери в результате действия факторов войны — более 19 миллионов военнослужащих и около 23 миллионов гражданского населения». Это цитата из официального доклада в Госдуме РФ, 14 февраля 2017 года на парламентских слушаниях «Документальная основа Народного проекта «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества», в рамках которого были проведены исследования убыли населения СССР в 1941-45 гг. Доклад подготовила группа во главе с сопредседателем движения «Бессмертный полк» Н.Земцовым и историком-поисковиком И.Ивлевым, за поддержку проекта проголосовала Госдума. https://proektnaroda.ru/

Сейчас в России двоемыслие – «Бессмертный полк» и Минобороны оперируют разными цифрами, причем оба варианта – официальные и используются в СМИ.

8. Точные цифры потерь СССР и участников войны установить не удастся уже никогда, причины:

в СССР по сути отсутствовала система учета граждан, далеко не у всех были паспорта;

в СССР отсутствовала система учета военнослужащих, у большинства солдат отсутствовали красноармейские книжки либо медальоны с личными данными, зачастую документация штабов терялась или не велась: http://army.armor.kiev.ua/hist/krasnoarm-knizka.shtml

в боевых действиях широко применялись не оформленные военнослужащие - например, 60 дивизий и 200 отрядов народного ополчения оформляли в отделениях милиции, а не военкоматах, и учет отсутствовал: https://voenkom.ric.mil.ru/Stati/item/205305/; та же ситуация была у партизан и мобилизованных в ходе наступления территориях, которые немедленно бросали в бой;

СССР не провел, в отличие от других стран, послевоенной переписи населения;

СССР не вел системной поисковой работы по установлению личности погибших, по официальным данным в братских могилах захоронено свыше 6 миллионов не идентифицированных останков, а многие места массовой гибели застроены на непогребенных останках;

9. Установлены по документам самим Генштабом безвозвратные потери офицеров РККА – 1 023 093 человека (из них 973 тысячи офицеров сухопутных войск). Это без учета вернувшихся из плена, умерших по небоевым причинам, и осужденных с лишением звания. По сути это единственный проверяемый достоверный показатель, позволяющий оценивать общие потери.

10. Остается неизученным вопрос о количестве военнослужащих и гражданских, которые умерли от голода и болезней в результате безграмотного оборонного планирования большевиков, которые разгромили сельское хозяйство коллективизацией, а затем мобилизовали почти всю технику, мобилизовали почти всех мужчин, не обеспечили эвакуацию гражданского населения либо его снабжение. СССР от голодной смерти был спасен поставками по ленд-лизу из США и Британии, но спасли не всех..

11. Вооруженные силы Германии и ее союзников, включая сотни тысяч советских граждан, добровольно перешедших на сторону Германии, безвозвратно потеряли на Восточном фронте свыше 3 миллионов человек. Соотношение потерь СССР и Германии с союзниками на Восточном фронте в ходе боевых действий на основе действующих расчетов можно определить от 5:1 до 8,5:1.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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