Як провалилася операція НАБУ з арешту на хабарі «слуги» Халімона і в чию кишеню пішли $5 млн

Якщо ось так щиро посміхатися поруч з Першим, і бути високопоставленим «Слугою», то тебе відмазуватимуть навіть від НАБУ

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Операция НАБУ по аресту на взятке Слуги народа Павла Халимона провалена после обращения детективов за санкцией на арест - почему Халимон до сих пор никак не наказан и в чей карман пошли 5 миллионов долларов за урожай с аренды госпредприятия?

30 сентября программа Схемы рассказал о потрясающем коррупционном скандале, который, к моему удивлению, не получил необходимого резонанса в СМИ.

А ведь какой крутой сюжет, вы только оцените - это же просто портрет эпохи! Итак: глава областной парторганизации, народный депутат Слуга народа вымогает взятку у арендатора, бывшего депутата БПП, который после потери мандата сразу перешел в партию к Коломойскому (привет, «весна пришла - сажать будем»). Они борются за контроль над землей госпредприятия, которую задешево можно взять в аренду - если у тебя есть крутая политическая крыша (привет рынку земли). Переговоры о взятке ведутся в Офисе президента, в личном кабинете внештатного советника ОП, воротилы игорного бизнеса (привет, бенефициары закона об игорном бизнесе и коррупция во власти). Арендатор земли обращается в НАБУ с записями разговора со Слугой народа, которые четко указывают на попытку вымогательства, НАБУ открывает дело, но сразу задержать на взятке депутата нельзя, нужна санкция генерального прокурора (привет, фейковый закон об отмене депутатской неприкосновенности, которая на деле сохранилась). Сразу после обращения за санкцией на арест Слуга народа получает сигнал и перестает брать трубку, операция провалена (привет, личный контроль президента и пожизненное заключение для коррупционеров).

Так чем закончился этот детектив?

Расскажем подробней ключевые фрагменты драмы, которая пока совершенно сходит с рук высокопоставленному схемщику- Слуге народа.

Акт первый.

Народный депутат, Слуга народа Павел Халимон, является доверенным лицом президента Зеленского и главой партийной организации в Черниговской области Слуги народа. В Черниговской области есть большое госпредприятие «Ивковцы», 5 тысяч гектаров земли которого была взята в аренду структурами бывшего народного депутата Блока Порошенко Олегом Дмитренко, который сейчас стал кандидатом в депутаты партии «За майбутнє», близкой к Игорю Коломойскому.

Халимон - тоже аграрный бизнесмен, и в июле 2020-го он решил взять «Ивковцы» под свой контроль - как раз накануне сбора урожая. Для этого на пост замдиректора «Ивковцы» он поставил директора своей компании «Прометей-Газ» Инну Лещенко. По оценкам Дмитренко, чистая прибыль после сбора урожая этого года, который он выращивал в «Ивковцах», составляет около 80 миллионов гривен - огромный куш, который достаточно просто собрать.

На контроле госпредприятий по-прежнему основана политическая коррупция власти, бизнесмены рвутся во власть просто чтобы отжать у государства дешевую аренду земли, и без всяких инвестиций в экологию, без больших затрат, собирать урожаи и получать сверхприбыли без особого риска.

Халимон требует от Дмитренко своей доли - по словам Дмиренко - 50%, то есть 40 миллионов гривен, и приглашает на встречу.

15 июля Халимон для демонстрации своей власти приглашает Дмитренко на встречу прямо в... Офис президента! Встреча происходит в кабинете 350 - это кабинет Бориса Баума, советника заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко. Баум - темная личность, работавший в структурах российского бизнеса, который внезапно стал куратором игорного бизнеса в системе ОП, настолько близким к самому Зеленскому и его окружению, что ему дали кабинет рядом с главой государства! Представляете, какие лоббисты у «игорки»! И кто завел Баума и чем он на самом деле еще занимается? На встречу в кабинет этого теневого лоббиста, Халимон вызвал и Слугу народа Андрея Мотовиловца. Мотовиловец и Халимон факт встречи с Дмитренко подтвердили. Хотя с какой стати народный депутат вообще смеет вести переговоры по аренде земли госпредприятия в Офисе президента? С какой стати - причем тут народный депутат к аренде земли? Если депутат видит правонарушение, он не договаривается о сотрудничестве с бизнесменом, а подает обращение в правоохранительные органы! 19-22 июля Халимон, его доверенное лицо Сергей Селютин и Дмитренко несколько раз встречались и созванивались, и из записанных разговоров ясно, что говорят они о получении о Дмитренко неких бумаг, и требуют "хотя бы 10% сразу». Но требовали от Дмитренко очень много - по его словам, половину урожая. Послушайте записи разговоров по ссылке вверху.

Акт второй.

21 июля Дмитренко с записями этих разговоров обратился в Национальное антикоррупционное бюро. Детективы не колебались - «Вивчення зазначених аудіозаписів підтвердило вказані у заяві про вчинення кримінального правопорушення обставини вимагання неправомірної вигоди у сумі 40 000 000 гривень народним депутатом України», официально заявило НАБУ. И НАБУ начало готовить операцию по задержанию Халимона при получении взятки. 22 июля Дмитренко должен был под контролем передать деньги, и Халимона и всех вымогателей должны были задержать с поличным. Казалось бы, Слуги народа проголосовали отмену депутатской неприкосновенности, президент Зеленский постоянно об этом говорит, вперед! Но... на самом деле это обман - неприкосновенность-то не отменили, Слуги народа вписали в закон норму, что НАБУ может задержать депутата только с санкции генерального прокурора, которого назначает президент Зеленский.

Утром 22 июля Дмитренко позвонил Халимону, и пообещал принести все, о чем договаривались. А НАБУ 22 июля утром обратилось за санкцией на арест Халимона в Генпрокуратуру. Но после обеда Халимон перестал брать трубку. А на следующий день в компаниях Дмитренко прошли обыски полиции. Операция по аресту взяточника, который решает свои дела в кабинете Баума в самом офисе президента оказалась провалена. Сотрудники НАБУ, с которыми я общался уверены - произошла утечка информации, и кто-то очень влиятельный на самом верху спас главу Слуг Черниговской области Халимона от позорного ареста накануне местных выборов.

Обратите внимание, какой напряженный июль 2020-го был у Офиса президента - провалили операции ГУР МО в Донецке, провалили операцию по задержанию «вагнеровцев», провалили операцию НАБУ по задержанию народного депутата.

Акт третий.

Халимон, конечно, отомстил Дмитренко, и весь урожай, выращенный арендатором, убрали уже новые руководители госпредприятия. Куда пошли средства от сбора урожая? Об этом ни Халимон ни Баум ни Тимошенко почему-то не сообщают - а ведь могли бы сказать, что перечислили на борьбу с коронавирусом или на постройку дорог. Но нет.

Дмитренко продолжает борьбу за урожай, а на земле «Ивковцев», очевидно, уже новый арендатор.

Самое циничное в этой истории, что ни фракция Слуг народа, ни президент Зеленский, которые так много и так красноречиво рассказывают о своей готовности бороться с коррупцией, готовности карать коррупционеров, и даже спрашивают граждан, надо ли коррупционеров осуждать на пожизненные сроки, просто молчат. Халимон вышел на пресс-конференцию, все, конечно, опроверг, но подлинность записей признал, а там все понятно. То есть улики и факты встречи признают, никто ничего не скрывает.

И с какой стати он обсуждает аренду, и с какой стати его помощник требует им что-то передать от арендатора? Вы можете себе такое представить на Западе, какие последствия это бы имело для политика?

Неужели антикоррупционный комитет ВР, фракция Слуг, правоохранительные органы так просто позволят народному депутату откровенно использовать свое служебное положение для решения коммерческих вопросов? Неужели это не есть очевидная коррупция, которая недостойна ни статуса депутата, ни статуса главы партийной организации? В чей карман пошли 80 миллионов чистой прибыли от собранного урожая? Новая власть рейдернула прошлую власть, и если вот так искренне улыбаться рядом с Первым, и быть высокопоставленным Слугой, то тебя будут отмазывать даже от НАБУ...

Джерело: блог Юрія Бутусова

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