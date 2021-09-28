Який вигляд мають пріоритети кадрової політики «слуг народу»

«Квартал» – це показник найелітніших якостей кандидата, інші факти біографії вивчення не вимагають

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Слуга народа Александр Корниенко выложил в чат характеристику на 5 следующих по партийному списку Слуг народа. Кадровые перемены Зеленский огласит в Трускавце

Приоритеты кадровой политики. Фракция Слуг обсуждает служебную характеристику, которую 26 сентября выложил, а затем без объяснений удалил Корниенко. Многие Слуги успели сохранить себе скрин, и источники Цензор.нет позволили нам ознакомиться с этим документом. Возможно, это документ не окончательный, либо он предназначался для другого чата, мы не знаем, но обратимся за комментарием.

Возможно, появление этой бумаги сигнал, что офис президента собирается провести кадровые назначения и переместить 5 депутатов на другие посты – возможно, на министерские должности, возможно, на глав облгосадминистраций.

Бумага рабочая, любопытно просто какие приоритеты указаны, сразу ясно, какие качества важны для кандидата прежде всего.

Номер 140 – Сергей Кострийчук. Судя по комментарию, его включил в список Слуг Илья Павлюк, один из руководителей избирательного штаба партии, которого в медиа называют контрабандистом и теневым решалой, близким лично к Зеленскому. Офис Павлюка находится у самых ворот офиса президента, и Павлюк туда ходит как на работу. Якобы «не берет трубку от Ильи» Кострийчук. Ну раз не берет, значит уже надёжен, а кто его и за сколько вставил в список – не важно.

Номер 141. Александр Божков. Продюсер из квартала. Здесь можно вообще ничего не добавлять, это исчерпывающая характеристика, настоящая школа госуправления.

Номер 142. Артем Михайлюк. Партнер по бизнесу Корниенко. Конечно, своему человечку надо порадеть. А то неудобно – партнер и все еще не депутат.

Номер 143. Александр Васюк. Странно видеть здесь человека, который не является чьим–то подчинённым или партнером по бизнесу среди рекомендаций, поэтому уверенности в нем нет, но надежда на то, что послушный остаётся. Послушание требуется прежде всего, послушание.

Номер 144. Дмитрий Еромоленко. «У меня записано что он «наш», то есть квартал или около)». Интересно, что «наш» для Корниенко – это крупный бизнесмен, купивший в 2016–и Италии замок 18–го века, застройщик элитного жилья на Печерске, владелец сети элитных бутиков модных аксессуаров. Кстати, а размер состояния Ермоленко – до 85 миллионов дотягивает – а то как бы неудобно не получилось в свете нового закона об олигархах? Впрочем, если и такие авторы есть в «квартале», значит, проблем с зачислением в список не будет. «Квартал» – это показатель самых элитных качеств, вполне достаточно, другие факты биографии изучения не требуют.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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