Головні новини 27 вересня за хвилину

Угоду Угорщини та Росії про транзит газу в обхід України, в МЗС назвали ухваленим «на догоду Кремлю та на шкоду національним інтересам України»

Угорщина та Росія підписали угоду про транзит газу в обхід України, МОЗ запроваджує обов’язкову вакцинацію для представників певних професій

Обов'язкова вакцинація від Covid-19: МОЗ запропонував перелік професій

Міністерство охорони здоров'я України підготувало проєкт наказу про перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням. Відповідний документ оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ). Детальніше читайте тут.

Газова змова Москви та Будапешта. Київ зробив заяву

Угорщина сьогодні підписала у Будапешті новий довгостроковий контракт з російським «Газпромом» на постачання газу в обхід України. У Міністерстві закордонних справ у відповідь вирішили перенести зустріч з угорцями та звернутися до Європейської комісії. Детальніше читайте тут.

Парламентська асамблея відхилила список на суддів ЄСПЛ від України через «слугу» Мережка

Парламентська асамблея Ради Європи забракувала список кандидатур на суддів ЄСПЛ, запропонований Україною. Це рішення ПАРЄ є остаточним – список кандидатів на посаду судді в ЄСПЛ відхилили. Причиною, за словами нардепа Олексія Гончаренка є присутність у списку народного депутата від «Слуги народу» Олександра Мережка. Детальніше читайте тут.

«Треба реагувати»: у Лукашенка та Путіна істерика через війська НАТО в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін обговорили розміщення військ НАТО в Україні та вирішили, що будуть приймати відповідні дії разом. Про це йдеться у заяві Лукашенка. Детальніше читайте тут.

Український банк став фігурантом гучного скандалу у Росії. НБУ поки не коментує

Національний банк України, Генеральна прокуратура, Служба безпеки України та Офіс президента України Володимира Зеленського поки не дали офіційних коментарів щодо роботи українського банку «Конкорд» (Concord Bank) через посередників з російським криптообмінником SUEX, який потрапив під санкції в США минулого тижня, а також торговельних операцій з криптовалютою. Детальніше читайте тут.

Справа Шеремета: суд пом’якшив запобіжний захід Антоненку

Андрію Антоненко, підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, суд змінив запобіжний захід, відправивши під нічний домашній арешт. Тепер Антоненко має перебувати вдома лише з 23:00 до 06:00, а не цілодобово, як раніше. Детальніше читайте тут.

Мером Берліна вперше стане жінка

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) перемогла на регіональних виборах у Берліні та очолила уряд федеральної землі. Про це повідомляє Reuters.

Це означає, що кандидат від СДПН Франциска Гіффай стане першою жінкою-мером німецької столиці. Детальніше читайте тут.

ПАРЄ відмовилася розглядати українські питання

Українські питання не потрапили до порядку денного осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомила народна депутатка України Леся Василенко (фракція «Голос»). За її інформацією, на поточній сесії ПАРЄ відбудуться дебати щодо ситуації в Афганістані, а також щодо міграційної кризи в Латвії, Литві і Польщі та щодо кризи на Західних Балканах.

Тариф на газ із 1 жовтня. Постачальники оголошують ціни

Газопостачальні компанії опублікували жовтневі цінники на «блакитне паливо» для побутових споживачів (населення). Річні базові ціни на газ залишаються стабільними та значно вигіднішими за місячні тарифні плани п’ятий місяць поспіль. Детальніше читайте тут.