З президентом Зеленським у Раді стався дуже смішний конфуз

Спічрайтери написали промову Верховному Головнокомандувачу, не розуміючи сенсу сказаних слів

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Зеленский приписал Тарану несуществующие заслуги и пожелал Резникову попасть в зал славы Национального университета обороны США, чего он никак не сможет добиться по уставу

Очень смешной конфуз допустил президент Владимир Зеленский выступая перед парламентом.

Зеленский оценил уволенного министра обороны Андрея Тарана такими словами:

«Хочу подякувати Андрію Васильовичу. Небагато українців є в залі слави Національного університету оборони США. А точніше – один такий. Один пан Таран. Впевнений, що його наступник має високий потенціал, аби стати другим видатним українцем...».

К сожалению, спичрайтеры написали эту речь Верховному Главнокомандующему не понимая смысл произнесенных слов.

International Fellows Hall of Fame Program Национального университета обороны США – это означает не какие-то выдающиеся заслуги какого-то человека, это не зал славы НХЛ за выдающуюся игру.

В 1995 году Минобороны Украины направило Тарана на годичную программу в Национальный университет обороны по программе «стратегия национальных ресурсов». Он закончил эту программу как и сотни других военных со всего мира. А в зал славы вносят тех военнослужащих, которые в своих странах занимают высшие руководящие посты. То есть своему попаданию в зал славы университета Таран обязан налогоплательщикам Украины и президенту Зеленскому, который выдернул не воевавшего генерала из его из глубокой отставки и назначил на пост министра обороны. Вот и все заслуги. Вот список других военных других стран, внесенных в зал славы вместе с Тараном – тут и посол Афганистана, посол ОАЭ, директор офиса ООН в Центральноафриканской республике, начальник Генштаба Гайаны и командующий ВВС Гватемалы: https://ismo.ndu.edu/.../International-Hall-of-Fame-Program/

Поэтому Резников сможет стать вторым украинцем в этом зале только если его тоже на год направить за госсчет на обучение и потом назначить на какую-то высокую должность, не обязательно военную.

Залы славы есть и в других американских военных заведениях, это стандартная практика.

Вот только не всех назначают на высокие посты. Например, полковник Serhii Sobko прошел обучение в Командно-штабном колледже армии США и нашей академии обороны, но после учебы так и не назначен до сих пор на командные должности в действующую армию, а получил назначение в штаб войск территориальной обороны. Ни главком ВСУ Хомчак, ни министр обороны Таран не назначили хорошо подготовленного в США офицера на высокую должность, у него пока нет возможности быть записанным в зал славы своего колледжа.

Первой задачей нового министра обороны Алексея Резникова должно быть не попадание в зал славы университета, в котором он никогда не учился, а написание разумных текстов для Верховного Главнокомандующего, которые бы не выставляли наше руководство слишком поверхностными людьми.

Так это что же получается в итоге, Зеленский терпел все скандалы полтора года работы Тарана в Минобороны, думая, что раз Таран попал в зал славы – значит он какой-то выдающийся военный реформатор, а на самом деле это все была пустышка, не стоящая даже строчки в резюме?!

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Джерело: блог Юрія Бутусова

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