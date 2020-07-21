Захоплення заручників у Луцьку: терорист озвучив свої вимоги журналісту

«Максим Плохой» хоче, щоб до нього приїхали всі журналісти

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Только что мне звонил захвативший автобус с людьми в Луцке «Максим Плохой».

Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

Он требует от журналистов распространения его требований, которые изложены в обращении. Его требования опубликованы.

Сказал, что хочет, чтобы все журналисты к нему приехали.

Я ответил, что готов приехать, если он в обмен на меня отпустит женщин и детей в автобусе.

Он сказал, что подозревает, будто я сотрудник полиции, и бросил трубку. Вот, пишу на своем аккаунте, я действительно с вами говорил, Максим, готов выехать, в обмен на часть заложников.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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