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    Думки вголос

    Зеленський хоче розірвати стосунки з Коломойським?

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Зеленський хоче розірвати стосунки з Коломойським?

    Рішення щодо Коломойського - головна політична вимога представників США до президента України

    Мовою оригіналу

    Тимофей Милованов стал советником ОП и принял ответственное решение. Он первым среди сотрудников Владимира Зеленского публично сказал то, во что президент не хотел верить - кредита МВФ в этом году не будет. Даже какого-то небольшого кредита не будет, на что Зеленский все еще питает надежды. И здесь с Миловановым нельзя не согласиться, это реалистичный взгляд.

    Миссия МВФ не прибыла в Украину, не выполнены 6 из 10 структурных маяков меморандума, по словам министра финансов Сергея Марченко, не решен конституционный кризис, и на декабрьском заседании руководства МВФ решение о выделении средств Украине не будет принято.

    В Госказначействе, по данным экс-первого заместителя министра экономики Павла Кухты, не проводятся платежи по защищенным статьям бюджета уже на 3 миллиарда.

    По различным оценкам дефицит бюджета-2020 составляет от 200 до 300 миллиардов, и источники восполнения не ясны.

    Где-то надо брать деньги.

    По данным Цензор.Нет президент Зеленский рассматривает варианты разрыва отношений с олигархом Игорем Коломойским. Решение по  Коломойскому - главное политическое требование представителей США к президенту Украины.

    Зеленский в ближайшие дни будет собирать фракцию, чтобы убедить своих депутатов проголосовать за все маяки МВФ, и выполнить полностью подписанную программу.

    В таком случае после Нового года, а вероятно,  уже после инаугурации нового президент США, директора МВФ смогут рассмотреть ситуацию в Украине и принять решение.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Ігор Коломойський США Володимир Зеленський
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