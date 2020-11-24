Зеленський хоче розірвати стосунки з Коломойським?

Рішення щодо Коломойського - головна політична вимога представників США до президента України

Мовою оригіналу

Тимофей Милованов стал советником ОП и принял ответственное решение. Он первым среди сотрудников Владимира Зеленского публично сказал то, во что президент не хотел верить - кредита МВФ в этом году не будет. Даже какого-то небольшого кредита не будет, на что Зеленский все еще питает надежды. И здесь с Миловановым нельзя не согласиться, это реалистичный взгляд.

Миссия МВФ не прибыла в Украину, не выполнены 6 из 10 структурных маяков меморандума, по словам министра финансов Сергея Марченко, не решен конституционный кризис, и на декабрьском заседании руководства МВФ решение о выделении средств Украине не будет принято.

В Госказначействе, по данным экс-первого заместителя министра экономики Павла Кухты, не проводятся платежи по защищенным статьям бюджета уже на 3 миллиарда.

По различным оценкам дефицит бюджета-2020 составляет от 200 до 300 миллиардов, и источники восполнения не ясны.

Где-то надо брать деньги.

По данным Цензор.Нет президент Зеленский рассматривает варианты разрыва отношений с олигархом Игорем Коломойским. Решение по Коломойскому - главное политическое требование представителей США к президенту Украины.

Зеленский в ближайшие дни будет собирать фракцию, чтобы убедить своих депутатов проголосовать за все маяки МВФ, и выполнить полностью подписанную программу.

В таком случае после Нового года, а вероятно, уже после инаугурации нового президент США, директора МВФ смогут рассмотреть ситуацию в Украине и принять решение.

Джерело: блог Юрія Бутусова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.