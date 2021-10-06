Зеленський має засудити дії свого близького друга Мецгера, який напав на журналістів

Саме президент Зеленський особисто домігся призначення Мецгера в Укрексімбанк

Мовою оригіналу

Итак, редакция программы «Схемы» восстановила видео нападения главы «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера и его сотрудников на журналистов Кирилла Овсяного и Александра Мазура. Слова журналистов подтверждены неопровержимыми уликами.

1. Правоохранительные органы обязаны немедленно задержать Мецгера и его подельников по обвинению в похищении людей и нападении на журналистов. Мецгер совершил целый букет уголовных преступлений, за которые должен быть немедленно уволен с занимаемой должности и отдан по суд. И Мецгер и его сотрудник Пикалов и охранники банка должны получить реальные тюремные сроки.

2. Зарплата от нас, налогоплательщиков, для 7 членов правления Укрэксимбанка в 2020-м году составила 56,7 млн. гривен, по 8 миллионов на каждого - плюс служебный автопарк с водителями, и масса приятных социальных привилегий. То есть 7 членов правления получают в год как годовая пенсия 1350 украинских пенсионеров (при среднегодовой пенсии 42 тысяч по данным Госкомстата). При этом за 2020-й год официальные убытки Укрэксимбанка под руководством Мецгера составили 5,6 миллиарда гривен. Они неспособны справиться с убытками, они способны только нападать на журналистов.

Одна из функций правления банка, за которое оно получает такую высокую зарплату – это работа со средствами массовой информации. Евгений Мецгер является некомпетентным руководителем, он нарушил условия контракта. Другие члены правления – Сергей Ермаков, Александр Игнатенко, Дмитрий Каплюк, Михаил Медко, Александр Муравицкий, Александр Щур, до сих пор не опубликовали свое мнение по инциденту, и если они не выступят с осуждением своего начальника, они также подлежат немедленному увольнению.

3. Пресс-служба государственного «Укрэксимбанка» солгала в официальном пресс-релизе о событиях: «...Журналіст з оператором без будь-якого перешкоджання залишили приміщення банку (з усією записуючою та освітлювальною технікою)... На нашу думку, у діях журналіста Кирила Овсяного містилися ознаки як протиправного заволодіння інформацією з обмеженим доступом».

Также солгала член наблюдательного совета Виктория Страхова, которая защищала Мецгера в комментариях в фейсбуке.

4. Семья Мецгеров – это близкие друзья президента Зеленского и актрисы «Квартала» Елены Кравец. Именно президент Зеленский лично добился назначения Мецгера на пост в Укрэксимбанк, и также Зеленский назначил жену Мецгера по квоте президента в наблюдательный совет государственного Приватбанка. Юлия Мецгер получает от налогоплательщиков 580 тысяч гривен в месяц. Судя по тому, как президент Зеленский покрывает все преступления своих друзей – Татарова, Трофимова, Трухина, Наумова, Баканова, Ермака, будет избрана тактика замалчивания преступления. Учитывая высокий политический статус, Верховная Рада обязана принять постановление с осуждением Мецгера и потребовать его привлечения к уголовной ответственности. Осудить действия Мецгера должен его друг президент Владимир Зеленский, чтобы показать, что он на стороне закона в данной ситуации.

Джерело: блог Юрія Бутусова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.