Білий дім оприлюднив план боротьби з «Омікроном»

США очікують дуже важких наслідків від нового штаму коронавірусу

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План битвы Байдена с «Омикроном» включает в себя полмиллиарда бесплатных домашних тестов и поддержку переполненных больниц.

Президент Байден в своем выступлении во вторник днем изложит планы по расширению центров тестирования на коронавирус по всей стране, распространению полумиллиарда бесплатных тестов на дому и привлечению дополнительных федеральных ресурсов здравоохранения для оказания помощи больницам, находящимся в напряжении, поскольку вариант «Омикрона» вызывает новую волну инфекций.

Речь не будет сосредоточена на «блокировке страны», заявила журналистам в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, но президент будет «прямо и ясно рассказывать американскому народу о преимуществах вакцинации и шагах, которые мы собираемся предпринять. предпринять меры для... увеличения количества тестов и рисков для невакцинированных лиц».

«Мы знаем, как защитить людей от тяжелых болезней», – говорится в заявлении Белого дома, предваряющем выступление. «У нас есть инструменты, необходимые для этого»

Согласно заявлению, администрация Байдена в следующем месяце начнет доставлять домой полмиллиарда бесплатных экспресс-тестов, а чиновники здравоохранения создадут веб-сайт, на котором американцы смогут их заказывать. Новые федеральные центры тестирования также будут созданы по всей стране, начиная с одного в Нью-Йорке на этой неделе.

Администрация Байдена подчеркнула, что усиление тестирования является одним из столпов своего ответа на пандемию, но ее критиковали за неспособность обеспечить тесты на дому по низкой цене. Американцы платят 25 долларов за упаковку из двух тестов, если они могут найти их в аптеке.

Представители здравоохранения заявляют, что они опасаются, что появление быстро распространяющегося варианта «Омикрона» может вызвать перегрузки в медицинских учреждениях по всей стране. Согласно смоделированным прогнозам Центров по контролю и профилактике заболеваний, на этот вариант приходилось 73 процента новых случаев коронавируса в США в период с 12 по 18 декабря.

Ожидается, что для уменьшения нагрузки в больницах федеральное правительство немедленно направит бригады скорой медицинской помощи в Мичиган, Индиану, Висконсин, Аризону, Нью-Гэмпшир и Вермонт

Некоторые из этих штатов, например Мичиган, страдали от всплеска заболеваемости еще до объявления о первом случае с омикроном в Соединенных Штатах в этом месяце.

По заявлению Белого дома, в январе и феврале администрация направит дополнительно тисячу военных врачей, медсестер, парамедиков и другой медицинский персонал в напряженные медицинские центры в январе и феврале. Президент собирается приказать Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям работать со штатами и территориями над подготовкой большего количества больничных коек к ожидаемым скачкам.

Федеральные чиновники выделили маски, перчатки, халаты и аппараты ИВЛ N95 из национальных запасов, готовые к отправке в штаты, которым может потребоваться быстрая помощь в поставках медицинских товаров. «Администрация заранее разместила эти поставки... так, чтобы мы могли немедленно отправить их в те штаты, которые в них нуждаются», – заявил Белый дом.

Речь Байдена прозвучала через три недели после того, как он обнародовал свой первоначальный план борьбы с зимним всплеском, который включал кампании по увеличению количества вакцинаций и ревакцинаций, более строгие проверки для международных путешественников и планы сделать быстрое тестирование на коронавирус на дому бесплатным для большего числа людей.

Но после почти года неоднократных сообщений о вакцинации официальные лица администрации изо всех сил пытались справиться с протестующими, пытаясь провести кампании в социальных сетях, лотереи вакцинации и другие усилия по повышению осведомленности. Тем не менее, менее одной трети полностью вакцинированных людей получили ревакцинацию

Ожидается, что во вторник Байден возобновит свой призыв к американцам пройти вакцинацию и усиленную вакцинацию, а также наметит меры по упрощению вакцинации, включая открытие новых всплывающих клиник.

«Хотя случаи заболевания среди вакцинированных людей, вероятно, увеличатся из-за более передаваемого «Омикрона», на сегодняшний день имеются данные о том, что их случаи, скорее всего, будут легкими», – заявили в Белом доме. «Напротив, непривитые люди подвергаются высокому риску заразиться COVID-19, серьезно заболеть и даже умереть».

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Джерело: блог Євген Істребіна

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