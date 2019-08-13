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    Думки вголос

    Звільнений через 36 днів після призначення. Що означає виключення Безсмертного з Мінської групи

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Роман Безсмертний - Звільнений через 36 днів після призначення. Що означає виключення Безсмертного з Мінської групи
    Роман Безсмертний

    Радикальні кроки в дипломатії не працюють

    Мовою оригіналу

    Увольнение Романа Безсмертного из Трехсторонней контактной группы ослабляет позиции президента Владимира Зеленского на переговорах с Россией.

    Первый назначенец Зеленского уволен спустя 36 дней после назначения после озвучивания принципиальной позиции на переговорах с РФ - он заявил о необходимости прекратить работу в «минском формате» после продолжения гибели наших бойцов на фронте.

    Даже если взгляды Безсмертного противоречат в данном вопросе мнению президента, увольнением мы показали Путину, и что не менее опасно - показали нашему обществу, что переговоры движутся в очень узком коридоре, и вся ставка сделана на то, что Путин-таки согласится, альтернативных мнений быть не должно.

    В любом случае - радикальные меры в дипломатии не работают, особенно учитывая тот факт, что мы на переговорах с РФ в не равных условиях. Это они оккупируют нашу землю, захватывают наших заложников, они давят на нас силой. Украина же владеет политической инициативой, мы давим возможностями политическими и правовыми. Путин угрожает нам, но Путин и связан войной - и на переговорах о прекращении войны нам не стоит отбрасывать сценарии обострения. Безсмертный озвучил переговорную позицию, это вполне можно было представить как радикальную позицию, демонстрацию озабоченности. После увольнения эта переговорная позиция превратилась в демарш.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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