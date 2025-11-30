Звернення щодо антиукраїнської кампанії, що активно пропагує ідеї «русского міра» в Україні

Народний депутат України п’яти скликань, ексміністр екології Юрій Костенко оприлюднив звернення до керівників держави Об’єднання народних депутатів першого скликання «24 серпня»

Ми, народні депутати 1-го скликання, що 24 серпня 1991 року ухвалювали Акт про незалежність України, а також низку інших засадничих законів Української держави, звертаємося до Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів із закликом зупинити антиукраїнську кампанію, що активно пропагує ідеї «русского міра» на 11 році війни Росії проти України і яка особливо активізувалися після початку широкомасштабної агресії. Насамперед це стосується української історії та української мови.

Як відомо, в Акті проголошення незалежності, що має силу Закону та який підтверджений 1-го грудня 1991 року на Всеукраїнському референдумі (підтримало понад 90% громадян України), узаконено тисячолітню історію українського державотворення. Вона базована на фундаментальних дослідженнях академіка Михайла Грушевського та його численних послідовників, у яких обґрунтовано висновки про княжу Русь – першу українську державу, яку створив український етнос.

Ми стурбовані тим, що сьогодні, усупереч державотворчим рішенням українського парламенту, низка державних інституцій (МОН, Мінкультури, Інститут історії НАНУ, Національний музей історії України) продовжують практику поширення ідей «русского міра» та путінських теорій щодо української державності. Зокрема, міністр освіти Оксен Лісовий у заяві про вступну кампанію 2024 повідомив про обов’язкове знання історії України лише періоду 16-21 ст. Це повністю збігається із заявами диктатора Путіна про історію України, яка починається з 16 століття.

Ще одна теза Путіна – так звана норманська теорія про заснування Русі скандинавами, з подачі науковців Інституту історії НАНУ увійшла до навчальної програми з історії і тепер її вивчають українські школярі. Не менше вражає на четвертому році широкомасштабної війни і позиція Національного музею історії України у темі витоків української державності (України-Руси): після екскурсії учні-четвертокласники на запитання «Чия була держава Русь?» відповідають, що це була держава Російської Федерації.

Всю цю псевдоісторію України, створену імперською пропагандою, аргументовано спростували багатотомними працями видатні українські історики – Грушевський, Багалій, Кримський, Полонська-Василенко, Брайчевський, Субтельний, Півторак та багато інших.

Так само тривожним є факт масштабного повернення російської мови в українські школи, на чому нещодавно наголосила мовний омбудсмен Олена Івановська.

У переддень Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року ми звертаємося до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з проханням на найближчому Дні Уряду в парламенті заслухати інформацію міністрів освіти та культури щодо дотримання вимог українських законів у сферах їхньої відповідальності. Ми також звертаємося до президента України Володимира Зеленського з проханням зупинити російський ідеологічний реванш в Українській державі, що потерпає від російської агресії. І відповідними рішеннями скерувати державну політику у річище правдивої історії українського державотворення, а відтак і наближення нашої перемоги.

Рада Об’єднання народних депутатів України першого скликання «24 серпня»