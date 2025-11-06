Заяви Трампа, вибухи в Росії, атака на Запоріжжя: головне за ніч

У тимчасово окупованих Криму та Донецьку було гучно цієї ночі

Окупанти атакували Запорізький район, Кам'янське на Дніпропетровщині атакували дрони, у декількох регіонах РФ, зокрема на окупованих територіях лунали вибухи, Трамп зробить декілька заяв.

Обстріл Запорізького району

Увечері, 5 листопада, російські окупаційні війська здійснили два удари по території Запорізького району, внаслідок яких постраждала жінка.

Вибухова хвиля пошкодила приватні будинки в Малокатеринівці, один з яких був зруйнований, але без загоряння. 37-річна жінка отримала травми внаслідок удару, але від госпіталізації відмовилася.

Окрім цього, внаслідок удару по іншій адресі сталося займання житлового будинку, а також пошкодження господарчої споруди.

Атака на Дніпропетровщину

Увечері, 5 листопада, Дніпропетровщина опинилась під масованим ударом ворожих безпілотників. Росію здійснила атаку на Кам'янське. За попередніми даними, у місті лунали потужні вибухи, а на декількох локаціях вже видніються пожежі після влучань.

Як зазначають моніторингові канали, вибухи з Кам'янського доносяться до Дніпра, що за 30 кілометрів від міста.

Також повідомляється, що під атакою росіян критична інфраструктура.

Вибухи в Росії та на окупованих територіях

У тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі пов'язують вибух з районом колишнього міжнародного аеропорту та селища Спартак.

Ймовірно, що цілями атаки стали склади боєприпасів та дронів-камікадзе типу Shahed, які, за даними аналітиків, зберігалися на території аеропорту.

У ніч на 6 листопада, у російському Волгограді сталося кілька вибухів, які, за інформацією місцевих пабліків, є результатом атаки дронів на нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл», що розташований у Червоноармійському районі міста

Цієї ночі у тимчасово окупованому Криму пролунали сильні вибухи. Моніторингові канали повідомили про ракетну небезпеку на півострові, також повідомлялось про наліт дронів. Наразі зазначено, що вибухи прогриміли на території нафтобази у Гвардійському, видніється пожежа.

Заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп зробив важливу заяву щодо ядерної зброї США, заявивши, що Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна.

За його словами, це було досягнуто завдяки повному оновленню та модернізації існуючих озброєнь під час його першого терміну на посаді президента.

Трамп також вказав на необхідність тестування ядерної зброї у відповідь на програми випробувань інших країн.

Також Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін звернувся до нього з проханням допомогти у вирішенні війни в Україні, яку Росія «не може завершити вже 10 років».

Трамп висловив свою позицію щодо участі Південно-Африканської Республіки (ПАР) у складі G20, заявивши, що країна більше не повинна бути членом цієї організації. Крім того, Трамп оголосив, що не відвідає саміт G20, який відбудеться в ПАР.