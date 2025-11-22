Головна Країна Політика
Європа хоче змінити щонайменше чотири пункти мирного плану Трампа – Bild

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Мерца особливо дратує ідея Трампа щодо заморожених російських активів
фото з відкритих джерел

Європейські лідери не погоджуються із пропозицією про визнання всього Донбасу російськими

Німеччина та інші прихильники України відкидають план США щодо завершення війни в його нинішньому вигляді. Євросоюз має намір змінити щонайменше чотири пункти з 28. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

За даними видання, європейці не вражені пропозиціями президента США Дональда Трампа щодо розподілу територій. Зокрема, йдеться про пункт, згідно з яким Україна повинна буде передати Росії Донбас.

Також, імовірно, буде обговорюватися питання про запропоноване скорочення української армії, яка і так поступається за чисельністю армії РФ.

Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц захоче дати зрозуміти Трампу, що гарантія безпеки, яку Росія повинна надати Україні, можливо, не варта паперу, на якому вона буде підписана.

Тут видання Bild наводить приклад, що 1994 року було досягнуто аналогічної угоди. Тоді Україна відмовилася від своєї ядерної зброї, і за підсумком все одно зазнала нападу РФ.

Ще одним пунктом Bild зазначає, що Мерца особливо дратує ідея Трампа щодо заморожених російських активів.

«Трамп не тільки хоче вкласти 100 мільярдів доларів США в місцеву економіку, від чого США отримали б 50 відсотків прибутку. За допомогою цих коштів також планується створити новий американо-російський інвестиційний інструмент. Тоді Путін ще й нажився б на своїй агресивній війні», – пояснює видання.

Варто зауважити, що президент Євроради Антоніу Кошта запросив лідерів ЄС на спецзустріч у майбутній понеділок. Вона буде присвячена Україні та мирному плану команди Трампа.

Він наголосив, що план США з 28 пунктів включає важливі елементи, які матимуть вирішальне значення для справедливого і міцного миру.

«Ми готові приєднатися до роботи, щоб забезпечити стійкий мир у майбутньому. Робота триває. Я запросив усіх 27 лідерів ЄС на спеціальну зустріч щодо України на полях Саміту ЄС-Африканський Союз у Луанді в понеділок», – додав Кошта.

Раніше президент Польщі відреагував на мирний план Трампа. Кароль Навроцький наголосив, що не варто забувати про те, хто є агресором.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

