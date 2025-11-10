Головна Світ Соціум
Морські дрони атакували порт у Туапсе

Аліна Самойленко
Морські дрони атакували порт у Туапсе
У Туапсе пролунали вибухи
Ймовірно, є влучання в один із російських військових кораблів

У ніч на 10 листопада морські дрони атакували російське місто Туапсе, що розташоване на узбережжі Чорного моря. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

В мережі пишуть, що вибух стався поблизу причалу №167, де швартуються допоміжні судна Чорноморського флоту Росії.

За попередньою інформацією, є влучання в один із російських військових кораблів.

Нагадаємо, у ніч проти 29 вересня безпілотники атакували Котлубань Волгоградської області. Внаслідок чого уражено російський арсенал боєприпасів. Про це повідомляє очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«Котлубань, Волгоградська область. Атаковано арсенал боєприпасів Головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони РФ», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, підрозділи Сил оборони уразили базу зберігання, комплектування та запуску БпЛА типу Shahed в тимчасово окупованому Донецьку поблизу Донецького аеропорту. На території об’єкта зафіксовано вибухи та потужну вторинну детонацію. 

Крім того, Сили оборони уразили Волгоградський НПЗ, що у Волгоградській області РФ. Річний об’єм переробки нафтопродуктів цього заводу складає 15,7 млн тонн (5,6% від всієї переробки в рф). Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі.

Також у ніч на 6 листопада, у російському Волгограді сталося кілька вибухів, які, за інформацією місцевих пабліків, є результатом атаки дронів на нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл», що розташований у Червоноармійському районі міста

До слова, у тимчасово окупованому Криму пролунали сильні вибухи. Вибухи прогриміли на території нафтобази у Гвардійському, повідомлялося про пожежу.

