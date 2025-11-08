Мати дівчинки, яку примусили співати «Калінку-малінку»: Фіни забувають, що Росія – не просто сусід

Українка розповіла про сліпу толерантність у Фінляндії

Мати 11-річної українки Ніколь, яку у фінській школі змусили співати російську пісню «Калінку-малінку», вважає, що реакція місцевої системи освіти та частини суспільства показала – у Фінляндії досі не усвідомили всю небезпеку російського впливу. Про це Ірина Горкун-Сілен розповіла у бліцінтерв’ю «Главкому».

«Мене здивувала реакція – і школи, і частини фінського суспільства. Здавалося, що люди просто не хочуть бачити проблему. Фіни дуже толерантні, але іноді це переходить межу. Вони забувають, що Росія – не просто «сусід», а країна, яка несе небезпеку. Я сподіваюся, що така сліпа толерантність у бік Росії зникне», - зазначає Ірина, яка багато років живе у Фінляндії.

На думку жінки, подібна «толерантність» лише змушує замовчувати війну.

Також мати української школярки вважає, що фінські навчальні заклади мають переглянути підхід до викладання російської культури. «…Це має бути осмислене рішення, а не випадковий вибір «з минулого життя». Якщо вони вирішують залишати російські твори в програмі, потрібно пояснювати, чому. І обов’язково зважати на емоції українських дітей. Бо коли вчитель каже, що «в школі не говорять про війну» – це неправда. Так не можна», – наголосила Ірина Горкун-Сілен.

Варто нагадати, що Росія не раз воювала проти Фінляндії. Під час Зимової війни 1939–1940 років СРСР напав на сусідню державу та захопив частину її територій, зокрема Карельський перешийок.

Раніше «Главком» писав, що коментар щодо інциденту також дала директорка фінської школи, де відбувся інцидент, Еллінор Геллман. Вона зауважила, що їхня школа приймає всіх учнів незалежно від походження, а вчителі дотримуються навчальної програми. «На таких предметах, як музика, учні можуть стикатися з різними формами культурного самовираження, які були ретельно відібрані для використання в класі з освітніх міркувань», – сказала Еллінор Геллман.

Вона також додала, що їхніх вчителів «заохочують відповідати на запитання учнів обдумано, з огляду на потреби всієї групи».