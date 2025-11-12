Кличко запропонував знизити мобілізаційний вік через нестачу солдатів

Мер Києва визнав, що майже чотири роки війни негативно вплинули на здатність України поповнювати свої військові лави

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Україна стикається з дедалі більшою нестачею військовослужбовців через відтік чоловіків за кордон. У зв'язку з цим Кличко закликав знизити вік мобілізації в Україні з 25 років до 22 або 23 років. Про це повідомляє Politico, посилаючись на інтерв'ю Віталія Кличка, надане Axel Springer Global Reporters Network, інформує «Главком».

Мер Києва визнав, що майже чотири роки війни негативно вплинули на здатність України поповнювати свої військові лави. Кличко зазначив: «Ми маємо величезні проблеми з солдатами – з людськими ресурсами».

Мер столиці описав наступ російських військ як безперервні хвилі, де окупанти поводяться «як у комп'ютерній грі – вони просто продовжують наступати, не зважаючи на загиблих солдатів».

Стосовно питання мобілізації, Кличко запропонував змінити чинні правила, згідно з якими мобілізувати українців можна лише з 25 років. Він сказав: «Раніше в армії служили 18-річні, але це діти. Зараз в Україні можна мобілізувати тільки з 25 років. Можна знизити цей вік на рік-два – до 23 або 22 років».

Ці зауваження збігаються зі зростанням стурбованості щодо збільшення відтоку молодих чоловіків. Видання зазначає, що у серпні уряд видав указ, який дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати з країни, що призвело до різкого збільшення кількості українців, які шукають тимчасового захисту в країнах ЄС. Останні дані показують, що у вересні країни ЄС надали українцям понад 79 тис. нових рішень про тимчасовий захист. Це найвищий місячний показник за два роки, причому значне зростання зафіксовано в Німеччині та Польщі.

Кличко наголосив, що дисбаланс між людськими ресурсами України та чисельністю Росії стає все більш серйозним. «У росіян є наказ, і вони наступають», – сказав він. «Ми успішно захищали нашу країну майже чотири роки, але це важко. Мужність боротися все ще є – це дуже важливо».

Мер Києва заявив, що оскільки мільйони українців зараз перебувають за кордоном, майбутнє країни залежить від того, чи повернеться цей відтік після повернення миру. «Ми були б раді, якби половина молодих людей повернулася», – сказав він. «Але для цього нам потрібен мир, робочі місця та хороша якість життя. Після війни ми стикаємося з величезними викликами».

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала за основу (у першому читанні) проєкт Закону №13574 «Про внесення зміни до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Законопроєкт має на меті надати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації деяким категоріям громадян.

До слова, укомплектованість територіальних центрів комплектування нижча 40%. Співробітники ТЦК часто по пів року не мають вихідних. Військова омбудсменка Ольга Решетилова зазначає, що система обліку недосконала, а робота ТЦК та СП далека від ідеалу і точно потребує реформування. Водночас омбудсменка стверджує, що посадовці ТЦК працюють понаднормово. Омбудсменка звернулася до українців, які незадоволені роботою ТЦК. Вона закликала їх мобілізуватися та «показати, як треба працювати».