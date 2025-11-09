Солдати-відмовники працюють на підприємствах та будівництвах у Мелітополі та Бердянську

Солдатів, які відмовляються йти на штурми, передають на неоплачувані роботи місцевим колаборантам на окупованій частині Запорізької області

Агенти партизанського руху «АТЕШ» з 1152-го мотострілецького полку, повідомляють про випадки фактичного продажу командирами своїх підлеглих. Йдеться про солдатів, які відмовляються брати участь у штурмових операціях, передає «Главком».

Замість того, щоб оформити законну відмову від бойових дій або направити військових до дисциплінарних частин, їх записують як «зниклих безвісти», затримують і передають на неоплачувані роботи місцевим колаборантам на окупованій частині Запорізької області. Командири, своєю чергою, отримують за це грошову винагороду від колаборантів.

Зафіксовано, що ці солдати-відмовники працюють на підприємствах та будівництвах у Мелітополі та Бердянську.

За інформацією агентів «АТЕШ», про цю незаконну практику відомо навіть у штабі 58-ї армії. Однак, це не рятує солдатів від наслідків, що, на думку партизанів, свідчить про причетність вищого командування до цієї кримінальної схеми.

Як повідомлялося, окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів, зокрема в Мелітополі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до армії протягом усього року – із 1 січня по 31 грудня. Хоча раніше обіцяли «звільнити місцевих від служби», нові правила формально поширюються і на окуповані райони України.

За новими нормами, будь-який мешканець Мелітополя чи навколишніх сіл може отримати електронну повістку і повинен з’явитися до так званого «військкомату» протягом 30 днів. Окупаційні «військові комісаріати» вже отримали вказівки з Москви скласти списки чоловіків від 18 до 50 років, «придатних до служби».

До слова, російські спецслужби розпочали серію провокацій на тимчасово окупованих територіях, спрямованих проти мирного населення, щоб створити ілюзію «українських терактів».

В окупованому Луганську стався вибух – здетонувала замінована Bluetooth-колонка. Чоловік, який штовхнув пристрій, втратив ногу. Російська пропаганда одразу поширила версію, що нібито з колонки грала пісня «Океану Ельзи», намагаючись створити враження про «український слід».