Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Командири РФ продають «відмовників» у трудове рабство колаборантам – Атеш

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Командири РФ продають «відмовників» у трудове рабство колаборантам – Атеш
Солдати-відмовники працюють на підприємствах та будівництвах у Мелітополі та Бердянську
фото: Слово і діло

Солдатів, які відмовляються йти на штурми, передають на неоплачувані роботи місцевим колаборантам на окупованій частині Запорізької області

Агенти партизанського руху «АТЕШ» з 1152-го мотострілецького полку, повідомляють про випадки фактичного продажу командирами своїх підлеглих. Йдеться про солдатів, які відмовляються брати участь у штурмових операціях, передає «Главком».

Замість того, щоб оформити законну відмову від бойових дій або направити військових до дисциплінарних частин, їх записують як «зниклих безвісти», затримують і передають на неоплачувані роботи місцевим колаборантам на окупованій частині Запорізької області. Командири, своєю чергою, отримують за це грошову винагороду від колаборантів.

Зафіксовано, що ці солдати-відмовники працюють на підприємствах та будівництвах у Мелітополі та Бердянську.

За інформацією агентів «АТЕШ», про цю незаконну практику відомо навіть у штабі 58-ї армії. Однак, це не рятує солдатів від наслідків, що, на думку партизанів, свідчить про причетність вищого командування до цієї кримінальної схеми.

Як повідомлялося, окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів, зокрема в Мелітополі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до армії протягом усього року – із 1 січня по 31 грудня. Хоча раніше обіцяли «звільнити місцевих від служби», нові правила формально поширюються і на окуповані райони України.

За новими нормами, будь-який мешканець Мелітополя чи навколишніх сіл може отримати електронну повістку і повинен з’явитися до так званого «військкомату» протягом 30 днів. Окупаційні «військові комісаріати» вже отримали вказівки з Москви скласти списки чоловіків від 18 до 50 років, «придатних до служби». 

До слова, російські спецслужби розпочали серію провокацій на тимчасово окупованих територіях, спрямованих проти мирного населення, щоб створити ілюзію «українських терактів». 

В окупованому Луганську стався вибух – здетонувала замінована Bluetooth-колонка. Чоловік, який штовхнув пристрій, втратив ногу. Російська пропаганда одразу поширила версію, що нібито з колонки грала пісня «Океану Ельзи», намагаючись створити враження про «український слід».

Теги: війна окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Продажі російської сільгосптехніки знизилися за 9 місяців на 26,5%
Падіння російської економіки у прірву
5 листопада, 09:29
На території Новокуйбишевського НПЗ зафіксовано вибухи та пожежу
Генштаб підтвердив ураження Новокуйбишевського НПЗ та Оренбурзького газопереробного заводу
19 жовтня, 15:00
Ворожий дрон пошкодив житловий будинок на Печерську
У Києві житловий будинок на Печерську постраждав від падіння дрона (фото)
22 жовтня, 11:52
Майже три місяці лікарі боролися за життя військового медика...
Військовий хірург помер після важкого поранення. Згадаймо Олександра Полякіна
23 жовтня, 09:00
Четвертокласники на екскурсії в Національному музеї історії України
По слідах однієї екскурсії. На чию перемогу працюють екскурсоводи Національного музею історії України? Освіта
24 жовтня, 21:15
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 299 танків
Втрати ворога станом на 29 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
29 жовтня, 06:44
Пошкодження близько 70 м залізничного шляху
Партизани провели успішну спецоперацію на залізниці біля Токмака
29 жовтня, 09:21
Путін уже рік «починає» серійне виробництво ракетного комплексу «Орєшнік»
Путін та запуск «Орєшника». РНБО пояснило, в чому курйоз
5 листопада, 18:37
Наразі захисникам в Мирнограді вдається стримувати натиск на місто зі сходу
Мирноград на Донеччині під серйозною загрозою оточення – DeepState
Вчора, 18:59

Події в Україні

Командири РФ продають «відмовників» у трудове рабство колаборантам – Атеш
Командири РФ продають «відмовників» у трудове рабство колаборантам – Атеш
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2025
Сотні кілометрів сіток: як старе французьке спорядження захищає Україну від дронів
Сотні кілометрів сіток: як старе французьке спорядження захищає Україну від дронів
У Покровську триває битва за територію та міжнародні наративи – AP
У Покровську триває битва за територію та міжнародні наративи – AP
Під Костянтинівкою росіяни FPV-дроном атакували авто з журналістами та волонтерами
Під Костянтинівкою росіяни FPV-дроном атакували авто з журналістами та волонтерами

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Сьогодні, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Вчора, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Вчора, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua