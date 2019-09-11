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    Думки вголос

    Порадівши поверненню наших з полону, все ж таки варто вимкнути емоції і увімкнути мозок

    • Юрій Луканов

      Журналіст

    • Розсилка
    Порадівши поверненню наших з полону, все ж таки варто вимкнути емоції і увімкнути мозок
    Фото: REUTERS

    Яка ціна всього цього?

    Читаю надмірно емоційну реакцію на чи не кожну спробу аналізу того, що відбулося. Тобто виявлення мінусів і підводних течій натикається на емоційне: «А ви можете це сказати матерям і дітям тих, хто повернувся?» Ви готові, щоб ваші діти або ви самі сиділи в російській тюрмі?».

    На це можна відповісти: «А ви готові сказати це тим матерям, діти яких загинули за Україну?». «А ви готові це сказати матері того розвідника, який загинув, коли викрадали Цемаха?». «А ви готові самі іти у складі розвідувальної групи, коли треба буде захопити цінного кадра?».

    На емоційну реакцію може бути інша емоційна реакція.

    Отож, порадівши поверненню наших, все ж таки варто вимкнути емоції і увімкнути мозок.

    І поставити питання: яка ціна всього цього?

    Ціна не, власне, повернення, а всього процесу, який почався?

    Джерело: блог Юрія Луканова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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