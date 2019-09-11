Порадівши поверненню наших з полону, все ж таки варто вимкнути емоції і увімкнути мозок

Фото: REUTERS

Яка ціна всього цього?

Читаю надмірно емоційну реакцію на чи не кожну спробу аналізу того, що відбулося. Тобто виявлення мінусів і підводних течій натикається на емоційне: «А ви можете це сказати матерям і дітям тих, хто повернувся?» Ви готові, щоб ваші діти або ви самі сиділи в російській тюрмі?».



На це можна відповісти: «А ви готові сказати це тим матерям, діти яких загинули за Україну?». «А ви готові це сказати матері того розвідника, який загинув, коли викрадали Цемаха?». «А ви готові самі іти у складі розвідувальної групи, коли треба буде захопити цінного кадра?».



На емоційну реакцію може бути інша емоційна реакція.

Отож, порадівши поверненню наших, все ж таки варто вимкнути емоції і увімкнути мозок.

І поставити питання: яка ціна всього цього?

Ціна не, власне, повернення, а всього процесу, який почався?

Джерело: блог Юрія Луканова

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