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    Думки вголос

    Заплуталась у часі? Мовою цифр про «чудовий» контракт Тимошенко та Путіна

    Юліє Володимирівно, як так вийшло, що ціна на газ у 2му кварталі 2014 року за контрактом, про який ви домовилися з Путіним, була 485 дол. за тис. куб. м?
    Юлія Тимошенко дала чергове інтерв’ю щодо свого «чудового» контракту з Путіним і «поганого» реверсу. З цифрами «зі стелі». Або вона заплуталася у часі. Бо у поточному періоді навіть приблизно таких цін немає ні за її контрактом, ні на реверсі. Тому дуже хочеться побачити хоча б якісь докази її тверджень.
    • Юрій Вітренко

      Директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз Україна»

    • Вчора, 14:04
    • Розсилка
    Юлія Тимошенко та Володимир Путін
    Юлія Тимошенко та Володимир Путін

    Юліє Володимирівно, як так вийшло, що ціна на газ у 2му кварталі 2014 року за контрактом, про який ви домовилися з Путіним, була 485 дол. за тис. куб. м?

    Юлія Тимошенко дала чергове інтерв’ю щодо свого «чудового» контракту з Путіним і «поганого» реверсу. З цифрами «зі стелі». Або вона заплуталася у часі. Бо у поточному періоді навіть приблизно таких цін немає ні за її контрактом, ні на реверсі.

    Тому дуже хочеться побачити хоча б якісь докази її тверджень.

    Але набагато більш цікавий інший період: 2 квартал 2014 року. Бо тоді Нафтогаз купив газу у Газпрому майже стільки, скільки імпортував за весь 2016 рік. Тому і вплив різниці у цінах набагато більш суттєвий.

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    І саме тоді, у 2 кварталі 2014, новий менеджмент Нафтогазу прийняв рішення вимагати перегляду формули ціни за контрактом. Газпром категорично відмовився, і ми звернулися до Стокгольмського арбітражу.

    Тому, Юліє Володимирівно, скажіть, будь ласка, як так вийшло, що ціна на газ у 2му кварталі 2014 року за контрактом, про який ви домовилися з паном Путіним, була 485 дол. за тис. куб. м?

    Не вірите у ціну 485 дол.?

    Так Газпром же про це офіційно казав. Процитую «С учетом отмены Правительством России льгот по таможенной пошлине при поставках газа на Украину и строго в соответствии с действующим контрактом между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» цена на газ с апреля текущего года составит 485 долл. США за тыс. куб. м.»*

    Не вірите, що «строго в соответствии» з вашим «чудовим» контрактом?

    Ось подивіться на контракт:

    http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2009/01/22/4462671/.

    Тут чорним по білому в пункті 4.1 написана формула, розрахунок за якою для другого кварталу показує 485 дол. за тис. куб. м.**

    Може це неправильні розрахунки? Дайте інші розрахунки. Чи може ваші «експерти» допоможуть?

    Якщо розрахунки правильні, а в цьому легко пересвідчитися, то що робити з вашими твердженнями, що газ за вашим контрактом ніколи не був по 500. Ви ж ваших опонентів у брехні звинувачували. Чи ви мали на увазі, що газ був по 485, а не по 500?

    І скажіть нам, будь-ласка, ми правильно зробили, що звернулись в арбітраж щодо перегляду ціни?

    http://www.gazprom.ru/press/news/2014/april/article187722/

    **Розрахунок за формулою:

    Pn = Po x (0.5 x G/Go + 0.5 x M/Mo) x k, де: 
    Pn – контрактна ціна газу в кварталі поставки в дол/’000м3
    Po – базова ціна газу, 450 дол/’000м3
    Go – базова ціна газойлю, 935.74 дол/т
    G – середня ціна газойлю за 9 місяців, що передують кварталу поставки
    Мo – базова ціна мазуту, 520.93 дол/т
    М – середня ціна мазуту за 9 місяців, що передують кварталу поставки
    k – коефіцієнт, що в 2009 році дорівнював «0.8», а з 2010 дорівнює «1.0»

    Для 2го кварталу 2014 року:
    1) Середня ціна газойлю відповідного сорту за липень 2013 – березень 2014 склала 914.66 дол/т, мазуту – 613.39 дол/т.
    2) Тоді Pn = Po x (0.5 x G/Go + 0.5 x M/Mo) x k = 450 x (0.5 x 914.66/935.74 + 0.5 x 613.39/520.93) x 1.0 = 484.87.

    Джерело: блог Юрія Вітренка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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