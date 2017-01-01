Заплуталась у часі? Мовою цифр про «чудовий» контракт Тимошенко та Путіна

Юліє Володимирівно, як так вийшло, що ціна на газ у 2му кварталі 2014 року за контрактом, про який ви домовилися з Путіним, була 485 дол. за тис. куб. м?

Юлія Тимошенко дала чергове інтерв’ю щодо свого «чудового» контракту з Путіним і «поганого» реверсу. З цифрами «зі стелі». Або вона заплуталася у часі. Бо у поточному періоді навіть приблизно таких цін немає ні за її контрактом, ні на реверсі. Тому дуже хочеться побачити хоча б якісь докази її тверджень.

Юрій Вітренко Директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз Україна»

Юрій Вітренко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Тимошенко та Володимир Путін

Юліє Володимирівно, як так вийшло, що ціна на газ у 2му кварталі 2014 року за контрактом, про який ви домовилися з Путіним, була 485 дол. за тис. куб. м?

Юлія Тимошенко дала чергове інтерв’ю щодо свого «чудового» контракту з Путіним і «поганого» реверсу. З цифрами «зі стелі». Або вона заплуталася у часі. Бо у поточному періоді навіть приблизно таких цін немає ні за її контрактом, ні на реверсі.

Тому дуже хочеться побачити хоча б якісь докази її тверджень.

Але набагато більш цікавий інший період: 2 квартал 2014 року. Бо тоді Нафтогаз купив газу у Газпрому майже стільки, скільки імпортував за весь 2016 рік. Тому і вплив різниці у цінах набагато більш суттєвий.

І саме тоді, у 2 кварталі 2014, новий менеджмент Нафтогазу прийняв рішення вимагати перегляду формули ціни за контрактом. Газпром категорично відмовився, і ми звернулися до Стокгольмського арбітражу.

Тому, Юліє Володимирівно, скажіть, будь ласка, як так вийшло, що ціна на газ у 2му кварталі 2014 року за контрактом, про який ви домовилися з паном Путіним, була 485 дол. за тис. куб. м?

Не вірите у ціну 485 дол.?

Так Газпром же про це офіційно казав. Процитую «С учетом отмены Правительством России льгот по таможенной пошлине при поставках газа на Украину и строго в соответствии с действующим контрактом между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» цена на газ с апреля текущего года составит 485 долл. США за тыс. куб. м.»*

Не вірите, що «строго в соответствии» з вашим «чудовим» контрактом?

Ось подивіться на контракт:

http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2009/01/22/4462671/.

Тут чорним по білому в пункті 4.1 написана формула, розрахунок за якою для другого кварталу показує 485 дол. за тис. куб. м.**

Може це неправильні розрахунки? Дайте інші розрахунки. Чи може ваші «експерти» допоможуть?

Якщо розрахунки правильні, а в цьому легко пересвідчитися, то що робити з вашими твердженнями, що газ за вашим контрактом ніколи не був по 500. Ви ж ваших опонентів у брехні звинувачували. Чи ви мали на увазі, що газ був по 485, а не по 500?

І скажіть нам, будь-ласка, ми правильно зробили, що звернулись в арбітраж щодо перегляду ціни?

* http://www.gazprom.ru/press/news/2014/april/article187722/

**Розрахунок за формулою:

Pn = Po x (0.5 x G/Go + 0.5 x M/Mo) x k, де:

Pn – контрактна ціна газу в кварталі поставки в дол/’000м3

Po – базова ціна газу, 450 дол/’000м3

Go – базова ціна газойлю, 935.74 дол/т

G – середня ціна газойлю за 9 місяців, що передують кварталу поставки

Мo – базова ціна мазуту, 520.93 дол/т

М – середня ціна мазуту за 9 місяців, що передують кварталу поставки

k – коефіцієнт, що в 2009 році дорівнював «0.8», а з 2010 дорівнює «1.0»

Для 2го кварталу 2014 року:

1) Середня ціна газойлю відповідного сорту за липень 2013 – березень 2014 склала 914.66 дол/т, мазуту – 613.39 дол/т.

2) Тоді Pn = Po x (0.5 x G/Go + 0.5 x M/Mo) x k = 450 x (0.5 x 914.66/935.74 + 0.5 x 613.39/520.93) x 1.0 = 484.87.

Джерело: блог Юрія Вітренка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»