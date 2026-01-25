«Грошей немає навіть на зарплати». Регіони РФ охопила фінансова криза (перехоплення розвіди)

У бюджетах російських регіонів немає грошей навіть на виплату заробітних плат

У перехопленій розмові мова йде про плани скоротити до 20 відсотків працівників адміністративних структур

Українська розвідка оприлюднила нове перехоплення, яке свідчить про критичний стан регіональних бюджетів у Росії. Через нестачу коштів місцева влада змушена скорочувати адміністративний апарат. Про це повідомляє «Главком».

У перехопленій розмові мова йде про плани скоротити до 20 відсотків працівників адміністративних структур.

«У бюджетах немає грошей навіть на виплату заробітних плат», – говорить місцева мешканка.

За її словами, влада намагається уникнути прямого звільнення, пропонуючи скороченим працівникам інші посади. Водночас це супроводжується додатковими бюрократичними вимогами та необхідністю отримувати нову освіту, що викликає обурення серед людей.

🤡"Грошей немає навіть на зарплати": перехоплення ГУР показало кризу в регіонах РФ



Українська розвідка оприлюднила нове перехоплення, яке свідчить про критичний стан регіональних бюджетів у Росії. Через нестачу коштів місцева влада змушена скорочувати адміністративний апарат. pic.twitter.com/cyCHl1ZAJb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 25, 2026

«Людей фактично «виганяють» з однієї структури, аби штучно працевлаштувати в іншій, створюючи нові формальні посади без реального змісту роботи», – зізнається співрозмовниця не розуміючи логіки таких рішень.

Окремо у розмові згадується і брак інфраструктури для громадських ініціатив – мешканці хочуть зібратися, щоб обговорити власні проблеми, однак не мають навіть приміщень для зустрічей.

Нагадаємо, російська економіка розпочала 2026 рік із помітним прискоренням інфляції. За перші 12 днів січня середньодобовий темп зростання цін різко піднявся до 0,104% проти 0,014% наприкінці 2025 року.

Як повідомлялося, федеральний бюджет Росії має значний дефіцит протягом останніх чотирьох років. Зокрема, у 2025 році економічна «діра» у бюджеті Росії встановила рекорд, адже витрати перевищили доходи на 5,64 трильйона рублів.