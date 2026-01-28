Посольство України у Брюсселі закликало скасувати показ російського фільму про війну

Росіяни зняли пропагандистський фільм про війну в Україні

У Брюсселі планують провести показ російського фільму «Записки з Росії» про війну в Україні. Посольство України у Брюсселі відреагувало на це та закликало скасувати показ фільму. Про це пише «Главком» із посиланням на допис посольства.

У заяві посольства йдеться про те, що фільм Carnets de Russie, який з англійської мови перекладається, як «Записки з Росії» є пропагандистським продуктом: «Фільм навмисно спотворює фактичну реальність, нівелює акт агресії, приховує відповідальність за задокументовані воєнні злочини та систематично розмиває межу між жертвою та агресором».

Ба більше, фільм «Записки з Росії» знімали після відвідування тимчасово окупованих територій. «Документальний фільм був створений після поїздок до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території України. Будь-яка діяльність, що проводиться на окупованій території України без згоди української влади, є порушенням законодавства України та міжнародного права. Надання публічної платформи в Брюсселі для наративів, які нівелюють агресію та заперечують відповідальність за воєнні злочини, є конкретним актом легітимізації дезінформації та пропаганди, що походить від держави-агресора. Це несумісно з демократичними цінностями, верховенством права та принципами, на яких побудована Європа», – йдеться у заяві.

Посольство України в Брюсселі закликало до скасування заходу із показом російського фільму аби запобігти поширенню російської дезінформації та пропаганди у публічному просторі. Також у посольстві зауважили, що будь-яку підтримку або сприяння цьому заходу вважатиметься внеском у інформаційні зусилля РФ проти України.

Раніше «Главком» повідомляв, що Посольство України в Італії звернулося до мера Флоренції та керівництва театру Maggio Musicale Fiorentino із закликом скасувати заплановані на 20-21 січня виступи російських артистів Світлани Захарової та Вадима Репіна.

У посольстві наголосили, що участь російських митців, відомих своєю лояльністю до Кремля, на європейських сценах має на меті «відбілювання репутації Росії» в умовах її повномасштабної збройної агресії проти України та використовується як інструмент культурної пропаганди.