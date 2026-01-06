CNN: Білий дім заявив, що США не причетні до стрілянини у Венесуелі

Ймовірною причиною вогню стало масштабне «непорозуміння» та плутанина між різними венесуельськими підрозділами безпеки

У ніч на вівторок над Каракасом було зафіксовано роботу зенітного вогню та звуки стрілянини. Інцидент стався на тлі загальної дестабілізації та підвищеної готовності служб безпеки після затримання Ніколаса Мадуро американськими спецпризначенцями. Відеодокази нічного бою в районі президентського палацу Мірафлорес були підтверджені CNN, пише «Главком».

Попри чутки про можливі нові операції США, у Білому домі офіційно заявили, що уважно стежать за ситуацією, проте американські сили не мають стосунку до нічної стрілянини. За даними розвідки та перехоплених розмов місцевих воєнізованих угруповань «колектівос», причиною вогню стало масштабне «непорозуміння» та плутанина між різними підрозділами безпеки, що охороняють урядовий квартал.

Згідно з повідомленнями, вогонь було відкрито через появу безпілотника в районі проспекту Урданета. Співробітники поліції та охорони палацу почали обстрілювати дрон, що спровокувало паніку серед інших збройних груп, які сприйняли це як напад. Наразі ситуація в Каракасі оцінюється як контрольована, хоча напруженість у місті залишається критичною.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив намір Вашингтона здійснювати безпосередній контроль над Венесуелою після захоплення Ніколаса Мадуро. Спілкуючись із журналістами на борту Air Force One, він кілька разів наголосив, що Сполучені Штати тепер «керують» цією країною.

На пряме запитання про те, хто зараз головний у Венесуелі, Трамп відповів: «Не питайте мене, бо відповідь буде дуже суперечливою. Ми керуємо. Ми керуємо».

Згідно з інформацією The Washington Post, Вашингтон планує безпосередньо впливати на управління Венесуелою під час зміни режиму.

Ключовою фігурою в цьому процесі називають державного секретаря США Марко Рубіо, який, за даними джерел, був одним із головних ідеологів та організаторів операції із затримання Ніколаса Мадуро.