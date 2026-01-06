Головна Світ Політика
search button user button menu button

CNN: Білий дім заявив, що США не причетні до стрілянини у Венесуелі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
CNN: Білий дім заявив, що США не причетні до стрілянини у Венесуелі
Протести біля Білого дому проти захоплення Мадуро
фото: AP

Ймовірною причиною вогню стало масштабне «непорозуміння» та плутанина між різними венесуельськими підрозділами безпеки 

У ніч на вівторок над Каракасом було зафіксовано роботу зенітного вогню та звуки стрілянини. Інцидент стався на тлі загальної дестабілізації та підвищеної готовності служб безпеки після затримання Ніколаса Мадуро американськими спецпризначенцями. Відеодокази нічного бою в районі президентського палацу Мірафлорес були підтверджені CNN, пише «Главком».

Попри чутки про можливі нові операції США, у Білому домі офіційно заявили, що уважно стежать за ситуацією, проте американські сили не мають стосунку до нічної стрілянини. За даними розвідки та перехоплених розмов місцевих воєнізованих угруповань «колектівос», причиною вогню стало масштабне «непорозуміння» та плутанина між різними підрозділами безпеки, що охороняють урядовий квартал.

Згідно з повідомленнями, вогонь було відкрито через появу безпілотника в районі проспекту Урданета. Співробітники поліції та охорони палацу почали обстрілювати дрон, що спровокувало паніку серед інших збройних груп, які сприйняли це як напад. Наразі ситуація в Каракасі оцінюється як контрольована, хоча напруженість у місті залишається критичною.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив намір Вашингтона здійснювати безпосередній контроль над Венесуелою після захоплення Ніколаса Мадуро. Спілкуючись із журналістами на борту Air Force One, він кілька разів наголосив, що Сполучені Штати тепер «керують» цією країною. 

На пряме запитання про те, хто зараз головний у Венесуелі, Трамп відповів: «Не питайте мене, бо відповідь буде дуже суперечливою. Ми керуємо. Ми керуємо».

Згідно з інформацією The Washington Post, Вашингтон планує безпосередньо впливати на управління Венесуелою під час зміни режиму.

Ключовою фігурою в цьому процесі називають державного секретаря США Марко Рубіо, який, за даними джерел, був одним із головних ідеологів та організаторів операції із затримання Ніколаса Мадуро.

Теги: Венесуела стрілянина США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Венесуели Ніколас Мадуро розцінює дії США як спробу заволодіти величезними нафтовими запасами країни
Bloomberg: США захопили нафтовий танкер біля Венесуели
10 грудня, 2025, 22:18
Атака на Україну, вибухи у Росії, заяви Трампа: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії, заяви Трампа: головне за ніч
18 грудня, 2025, 05:29
Адміністрація президента США посилює військовий та політичний тиск на Венесуелу
Венесуела звернулася до Радбезу ООН через «агресію США»
18 грудня, 2025, 07:45
Жінка молиться на порожній вулиці у Каракасі, 3 січня 2026 року
Тиша після бурі у Каракасі: вакуум влади у Венесуелі
Вчора, 16:45
Зеленський прямує з робочим візитом до Берліна
Президент анонсував зустріч з американською стороною в Берліні
14 грудня, 2025, 12:51
Дмітрієв перебуває у США
Спецпредставник Путіна назвав переговори у США конструктивними
21 грудня, 2025, 01:24
Перші офіційні випробування українських морських дронів
Американська делегація вперше випробувала бойові морські дрони України
19 грудня, 2025, 18:11
Масштабний блекаут у Сан-Франциско: озвучено причини
Масштабний блекаут у Сан-Франциско: озвучено причини
22 грудня, 2025, 09:53
Зеленський наполягає на стабільному фінансуванні Збройних сил України та посиленні їхньої протиповітряної оборони
Зеленський готовий відвести війська з лінії фронту, але є умова – FT
28 грудня, 2025, 18:50

Політика

Німеччина розглядає гібридні атаки РФ як підготовку до великої війни – Bloomberg
Німеччина розглядає гібридні атаки РФ як підготовку до великої війни – Bloomberg
Вибухи у Росії, стрілянина у Венесуелі, заяви Трампа: головне за ніч
Вибухи у Росії, стрілянина у Венесуелі, заяви Трампа: головне за ніч
Bloomberg: Європа та США прагнуть завершити угоду про гарантії безпеки для України
Bloomberg: Європа та США прагнуть завершити угоду про гарантії безпеки для України
CNN: Білий дім заявив, що США не причетні до стрілянини у Венесуелі
CNN: Білий дім заявив, що США не причетні до стрілянини у Венесуелі
Трамп заперечив зв'язок між Нобелівською премією та відмовою підтримати Мачадо
Трамп заперечив зв'язок між Нобелівською премією та відмовою підтримати Мачадо
Трамп заявив, що США не воюють із Венесуелою
Трамп заявив, що США не воюють із Венесуелою

Новини

В Україні хмарно: погода на 6 січня
Сьогодні, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua