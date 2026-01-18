Росія інтегрує окупований порт Маріуполя у власну економіку – розвідка

Росія інтегрує вкрадений порт Маріуполя у свою логістику та знищує місто

Служба зовнішньої розвідки України оприлюднила звіт про ситуацію в тимчасово окупованому Маріуполі. За даними розвідки, держава-агресор активізувала використання маріупольського морського порту, намагаючись перетворити його на ключовий логістичний хаб для забезпечення своїх військ та незаконного вивезення українських ресурсів. Усе це відбувається на тлі гуманітарної катастрофи та системного привласнення майна маріупольців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

«Насправді йдеться про незаконне привласнення української інфраструктури та її інтеграцію в логістичну систему держави-агресора», – зазначили в розвідці.

Паралельно загарбники замінюють українські стандарти на російські, стираючи українську юрисдикцію. Рішення відкрити порт для іноземних суден є спробою створити ілюзію «легальності» та обійти санкції.

У планах – поглиблення каналу й розширення перевалки, що підтверджує намір перетворити Маріуполь на ключовий логістичний вузол тимчасово захоплених територій. На тлі цього соціальна ситуація стрімко погіршується. В місті призупинили шкільне харчування через відсутність фінансування з боку так званої «влади».

Жителі роками чекають на обіцяне житло: замість компенсацій зруйнованих будинків зводять дорогі іпотечні багатоповерхівки, недоступні для маріупольців. Паралельно діє законодавчо спрощене вилучення «безхазяйного» житла – квартири масово конфіскують у власників, які загинули, виїхали або втратили документи. Окрім того, місто використовують як військовий полігон для підготовки особового складу РФ. На всі звернення і скарги громадян є одна відповідь – «чекайте».

«Маріуполь для Росії – не місто і не громада, а трофей і витратний матеріал. Під прикриттям пропаганди про «відновлення» РФ демонструє повну деградацію державної політики, в основі якої – зневага до людського життя, цинічна експлуатація захоплених територій та свідоме ігнорування норм міжнародного права», – підкреслили в СЗРУ.

