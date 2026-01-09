Головна Країна Події в Україні
Масована атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Масована атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Один із постраждалих будинків у Києві
фото: соціальні мережі

«Главком» зібрав головні події ночі проти 9 січня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росія вдарила ракетами та безпілотниками по Україні – у Києві є загиблі, у деяких районах Київщини зафіксовано значні руйнування, у Львові атаковано об'єкт критичної інфраструктури, у двох російських містах пролунали вибухи, у США співробітники міграційної служби поранили двох людей.

Удар по Києву

Російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Станом на 04:40 мер міста Віталій Кличко підтвердив загибель чотирьох людей. Ще 19 осіб отримали поранення, більшість із них госпіталізовано.

Серед загиблих – один медик, ще четверо медпрацівників постраждали. Окупанти вкотре застосували тактику повторних ударів, коли під вогонь потрапляють фахівці, що приїхали рятувати людей.

Через влучання в об'єкти критичної інфраструктури у кількох районах Києва виникли перебої з електропостачанням та водою.

Атака на Київщину

У ніч на 9 січня російські війська здійснили масовану атаку на Київську область. За словами голови Київської ОВА Миколи Калашника, удари зафіксовано у чотирьох районах регіону, а основною ціллю ворога стали житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Найважча ситуація склалася у Броварському районі, де внаслідок влучання загорівся приватний будинок. Рятувальникам вдалося деблокувати з підвального приміщення чотирьох людей: трьох дорослих та 5-річну дитину. Усі врятовані отримали отруєння чадним газом і наразі госпіталізовані.

Окрім цього, у районі зафіксовано пожежі ще у двох приватних оселях, гаражах та на одному промислово-складському об'єкті. Всі займання вже ліквідовано.

Росія вдарила по Львову

Російські війська завдали ракетного удару по об’єктах інфраструктури Львова. За даними Повітряного командування «Захід», ворог застосував балістичне озброєння.

Удар зафіксували о 23:47. Як повідомляють військові, повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії, а її швидкість сягала близько 13 тис. км. на годину. Наразі фахівці вивчають уламки ракети, щоб точно встановити її тип.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький написав: «На Львівщині атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури. Більше інформації – згодом. Будь ласка, до відбою залишайтесь в укриттях».

Телеграм-канал «Николаевский Ванек» зазначив, що є версія, що Орєшнік летів в бік Стрия, на Львівщині. Пізніше на каналі з'яивлося повідомлення про те, що Орєшнік був без боєвої частини, як і попередній в Дніпрі. Версія про Стрий не підтверджується, місця прильотів знайшли.

У двох містах РФ пролунали вибухи

У ніч на 9 січня російські міста Орел та Білгород атакували ракети. Повідомляється про проблеми зі світлом. 

Після ракетної небезпеки у Білгороді та декількох районах області стався блекаут, виникли проблеми з водою та звʼязком. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков написав, що є серйозні ушкодження на об'єкті інфраструктури.

В Орловську ТЕЦ, попередньо, влучило декілька ракет. Наразі там є проблеми зі світлом, водою та опаленням.

Стрілянина у США

На тлі масових протестів у США через дії імміграційної служби, у Портленді (штат Орегон) стався новий інцидент із застосуванням зброї міграційними агентами. В результаті стрілянини двоє людей, чоловік та жінка, отримали поранення та були госпіталізовані.

За даними Міністерства внутрішньої безпеки США, у четвер вдень агенти Прикордонної служби проводили «цілеспрямовану зупинку транспортного засобу». Попередньо встановлено, що після того, як агенти відкрили вогонь, пораненим вдалося проїхати ще певну відстань на автівці, перш ніж їх знайшли та доправили до лікарні.

