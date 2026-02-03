Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чи відмовилася Індія від російської нафти? Заява Моді

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Чи відмовилася Індія від російської нафти? Заява Моді
Нарендра Моді розповів про розмову з Дональдом Трампом
фото: EPA/UPG

Моді: Лідерство президента Трампа є життєво важливим для глобального миру, стабільності та процвітання

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив факт телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Однак він не уточнив, чи порушувалося під час неї питання можливого відмовлення Індії від російської нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Моді в соцмережі Х.

«Чудово було сьогодні поговорити з моїм дорогим другом президентом Трампом. Я дуже радий, що на товари, вироблені в Індії, тепер буде знижено мито до 18%. Від імені 1,4 млрд жителів Індії висловлюю велику подяку президенту Трампу за це чудове оголошення. Коли дві великі економіки та найбільші демократії світу працюють разом, це приносить користь нашим народам і відкриває величезні можливості для взаємовигідної співпраці», – наголосив прем’єр-міністр.

Моді додав: «Лідерство президента Трампа є життєво важливим для глобального миру, стабільності та процвітання. Індія повністю підтримує його зусилля на благо миру. Я з нетерпінням чекаю на тісну співпрацю з ним, щоб вивести наше партнерство на безпрецедентний рівень».

При цьому Моді не сказав, що він відмовився від закупівель російської нафти.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді погодився припинити купувати російську нафту та натомість купувати більше нафти у Сполучених Штатах і Венесуелі. Президент США назвав Моді «одним з найкращих друзів, а також впливовим і шанованим лідером своєї країни».

До слова, сенатор-республіканець Ліндсі Грем привітав відмову Індії від російської нафти та заявив, що рішення Нью-Делі припинити закупівлю російської нафти посилює економічний тиск на Москву та скорочує фінансові ресурси, які Кремль використовує для ведення війни.

Теги: Індія росія нафта Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент ОАЕ Мохамед бін Заїд Аль Нахайян приймає голів делегацій, що беруть участь у тристоронніх переговорах між США, Росією та Україною
Що змусило Росію сісти за стіл переговорів з Україною – версія The New York Times
31 сiчня, 21:37
На Олімпіаді 1908 року за царя Миколи II Російську імперію представляло шість спортсменів
Гірше було ще за царя. Росія встановила антирекорд за кількістю спортсменів на Олімпіаді
28 сiчня, 17:56
Глава словацького уряду каже, що Братислава не збирається фінансувати нові міжнародні органи, про які «не знає всього достеменно»
Словаччина відхилила запрошення Трампа до Ради миру
28 сiчня, 06:16
Мережа фортець Донбасу захищає усю Україну
Чому Донбас не можна віддавати
27 сiчня, 21:20
Президент заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка
Зеленський розповів тривожні новини від розвідки
17 сiчня, 17:48
СЗРУ заявила про «стагнації» в Росії
Розвідка: Економіка Росії увійшла в режим «стагнації»
9 сiчня, 08:21
Захарова: плани Заходу і України загрожують миру в Європі
РФ назвала західні війська в Україні «законними бойовими цілями»
8 сiчня, 13:39
Перші продажі здійснюватимуться з уже накопичених запасів сирої нафти
Масштабний продаж венесуельської нафти: міністр енергетики США повідомив деталі
8 сiчня, 08:52
Як США вдалося без бою захопити Мадуро
Чому Венесуела не стала захищати Мадуро
5 сiчня, 14:32

Політика

Чи відмовилася Індія від російської нафти? Заява Моді
Чи відмовилася Індія від російської нафти? Заява Моді
Нові файли Епштейна: Трамп пояснив свою причетність
Нові файли Епштейна: Трамп пояснив свою причетність
Радбез ООН збереться у роковини вторгнення РФ в Україну
Радбез ООН збереться у роковини вторгнення РФ в Україну
Клінтони погодилися свідчити у справі Епштейна
Клінтони погодилися свідчити у справі Епштейна
Сенатор Грем пояснив, як відмова Індії від російської нафти наближає Путіна до переговорів
Сенатор Грем пояснив, як відмова Індії від російської нафти наближає Путіна до переговорів
РФ передала США пропозиції для відновлення двосторонніх відносин
РФ передала США пропозиції для відновлення двосторонніх відносин

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua