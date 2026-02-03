Чи відмовилася Індія від російської нафти? Заява Моді

Моді: Лідерство президента Трампа є життєво важливим для глобального миру, стабільності та процвітання

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив факт телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Однак він не уточнив, чи порушувалося під час неї питання можливого відмовлення Індії від російської нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Моді в соцмережі Х.

«Чудово було сьогодні поговорити з моїм дорогим другом президентом Трампом. Я дуже радий, що на товари, вироблені в Індії, тепер буде знижено мито до 18%. Від імені 1,4 млрд жителів Індії висловлюю велику подяку президенту Трампу за це чудове оголошення. Коли дві великі економіки та найбільші демократії світу працюють разом, це приносить користь нашим народам і відкриває величезні можливості для взаємовигідної співпраці», – наголосив прем’єр-міністр.

Моді додав: «Лідерство президента Трампа є життєво важливим для глобального миру, стабільності та процвітання. Індія повністю підтримує його зусилля на благо миру. Я з нетерпінням чекаю на тісну співпрацю з ним, щоб вивести наше партнерство на безпрецедентний рівень».

При цьому Моді не сказав, що він відмовився від закупівель російської нафти.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді погодився припинити купувати російську нафту та натомість купувати більше нафти у Сполучених Штатах і Венесуелі. Президент США назвав Моді «одним з найкращих друзів, а також впливовим і шанованим лідером своєї країни».

До слова, сенатор-республіканець Ліндсі Грем привітав відмову Індії від російської нафти та заявив, що рішення Нью-Делі припинити закупівлю російської нафти посилює економічний тиск на Москву та скорочує фінансові ресурси, які Кремль використовує для ведення війни.