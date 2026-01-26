Головна Світ Економіка
ЄС остаточно заборонив імпорт російського газу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
ЄС остаточно заборонив імпорт російського газу
Повна заборона на імпорт СПГ почне діяти з початку 2027 року, трубопровідного газу – з осені 2027 року
фото: «Газпром» (ілюстративне)

Заборона почне діяти через шість тижнів після того, як регламент набуде чинності

Рада ЄС затвердила поетапну відмову від імпорту російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Раду ЄС.

Заборона набуде чинності через шість тижнів після вступу регламенту в дію. Чинні контракти отримають перехідний період, оскільки ЄС вважає, що поетапний підхід допоможе мінімізувати вплив на ціни та ринки.

Повна заборона на імпорт СПГ почне діяти з початку 2027 року, а трубопровідного газу – з осені 2027 року. Перед допуском газу на ринок Союзу країни ЄС перевірятимуть країну походження газу.

До 1 березня держави-члени мають подати плани заміни російського газу та надати інформацію про чинні контракти. Аналогічні плани мають підготувати й країни, які досі імпортують російську нафту.

За порушення правил передбачені значні штрафи: від 2,5 млн євро для фізичних осіб і від 40 млн євро для компаній, або до 3,5% річного обороту чи 300% вартості угоди.

Нагадаємо, у 2025 році Російська Федерація заробила 7,2 млрд євро на постачанні до Євросоюзу зрідженого природного газу з Ямалу. За даними німецької організації Urgewald, протягом року на європейські термінали потрапило понад 15 млн тонн російського зрідженого природного газу. Частка Євросоюзу в постачання з Ямалу зросла до 76,1% порівняно з 75,4% року раніше.

Агентство Reuters повідомляло, що за результатами 2025 року постачання «Газпрому» до Європи скоротилися ще на 44% – до 18 млрд кубометрів. Обсяги прокачування впали до мінімуму з 1973 року. Рекорд постачань було встановлено у 2018-2019 роках, коли «Газпром» прокачував до європейських країн 170-180 млрд кубометрів.

Теги: газ росія Європейський Союз

