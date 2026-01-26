ЄС остаточно заборонив імпорт російського газу

Повна заборона на імпорт СПГ почне діяти з початку 2027 року, трубопровідного газу – з осені 2027 року

Заборона почне діяти через шість тижнів після того, як регламент набуде чинності

Рада ЄС затвердила поетапну відмову від імпорту російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Раду ЄС.

Заборона набуде чинності через шість тижнів після вступу регламенту в дію. Чинні контракти отримають перехідний період, оскільки ЄС вважає, що поетапний підхід допоможе мінімізувати вплив на ціни та ринки.

Повна заборона на імпорт СПГ почне діяти з початку 2027 року, а трубопровідного газу – з осені 2027 року. Перед допуском газу на ринок Союзу країни ЄС перевірятимуть країну походження газу.

До 1 березня держави-члени мають подати плани заміни російського газу та надати інформацію про чинні контракти. Аналогічні плани мають підготувати й країни, які досі імпортують російську нафту.

За порушення правил передбачені значні штрафи: від 2,5 млн євро для фізичних осіб і від 40 млн євро для компаній, або до 3,5% річного обороту чи 300% вартості угоди.

Нагадаємо, у 2025 році Російська Федерація заробила 7,2 млрд євро на постачанні до Євросоюзу зрідженого природного газу з Ямалу. За даними німецької організації Urgewald, протягом року на європейські термінали потрапило понад 15 млн тонн російського зрідженого природного газу. Частка Євросоюзу в постачання з Ямалу зросла до 76,1% порівняно з 75,4% року раніше.

Агентство Reuters повідомляло, що за результатами 2025 року постачання «Газпрому» до Європи скоротилися ще на 44% – до 18 млрд кубометрів. Обсяги прокачування впали до мінімуму з 1973 року. Рекорд постачань було встановлено у 2018-2019 роках, коли «Газпром» прокачував до європейських країн 170-180 млрд кубометрів.