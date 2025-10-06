Головна Думки вголос Валерій Залужний
Валерій Залужний Посол України у Великій Британії

Час подивитися у космос: супутники змінюють війну

glavcom.ua
Час подивитися у космос
фото: depositphotos.com

Чому майбутнє оборони України – у космосі

Наша війна стала першим великим воєнним конфліктом, у якому космічні технології відіграли і продовжують відігравати вирішальну роль. Супутникова розвідка, спостереження, захищений зв’язок, навігація та системи раннього попередження про запуски російських ракет є не лише ключовими для оперативної переваги, а й життєво важливими для захисту нашого населення.

Сьогодні космос має якнайшвидше стати ще одним доменом, де нам потрібно досягти ключових технологічних змін. На землі, у повітрі і на воді ми вже знайшли ці рішення. Час подивитися у космос, бо єдина можливість досягти потрібного рівня безпеки полягає тільки у технологічних перевагах в усіх доменах.

І такий досвід перетворення даних з космосу на конкретні бойові рішення у України є – до 2024 року в Генштабі ЗСУ діяло Центральне управління Космічної підтримки. Воно стало ключовим органом, який доводив космічну інформацію до поля бою та, відповідно, надавав стратегічну перевагу, особливо у нанесенні точних ударів по противнику.

І найголовніше – поступово Збройні Сили України отримували функцію власного розвідувального забезпечення. На жаль, як показали подальші події – тимчасово.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: космос Україна Китай війна росія

