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Валерій Залужний головнокомандувач ЗСУ

День ЗСУ. Україна не здається – завдяки вам

glavcom.ua
Головнокомандувач Збройних сил України привітав українських воїнів з їх святом
фото: ЗСУ

З Днем Збройних Сил України!

Дорогі бойові побратими і посестри!

Сьогодні, у день Збройних Сил України, я дякую всім, хто робить свою важку роботу.

Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога.

Саме ви, незважаючи на звання та посади, стоїте за майбутнє наших дітей. Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на поразку.

Гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах Збройних Сил України.

Україна не здається – завдяки вам. І завдяки вам я знову і знову переконуюсь – як би важко нам не було, але точно не буде соромно!

Дякую за службу!

З Днем Збройних Сил України!

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Теги: війна солдат армія

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