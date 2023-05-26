Головна Думки вголос Олеся Яхно
search button user button menu button
Олеся Яхно Політтехнологиня

Що стане важливим елементом у активних військових діях цього літа

glavcom.ua
Війна ще далека від завершення
фото: ЗСУ

Війна в реальному часі поступово витісняє війну у реальному просторі

У цій війні Росії проти України актуалізувалися усі три порядки, якщо так можна сказати, сучасних військових знань:

  1. Стратегія (геополітика та довгострокові цілі; важливість рухатися у правильному напрямку; поєднання простору та часу).
  2. Тактика (уміння оцінювати власні сили та сили супротивника; таймінг дій; важливість поєднання різних військових та інших дій одночасно).
  3. Логістика (знання території та ланцюгів супротивника; випереджальні кроки перед безпосередніми військовими діями).

Війна в реальному часі поступово витісняє війну у реальному просторі. Україна це зрозуміла, Росія – судячи з усього, ні. От вони захоплювали наш Бахмут, а у них почалися дії у їхньому Білгороді.

Це я до того, що, навіть не будучи військовим, можна сказати, що одним із важливих елементів у активних військових діях цього літа стануть військові хитрощі та логістика. Зі стратегією і так усе зрозуміло.

Але найцікавіше почнеться тоді, коли у самій Росії час почне витісняти простір. Коли війна обернеться процесами всередині.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна Україна Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заборона на в'їзд до Росії 500 американцям вводиться у відповідь на регулярні антиросійські санкції
Росія заборонила в’їзд Бараку Обамі
19 травня, 20:28
Одномоторний багатофункціональний легкий винищувач F-16
Стало відомо, коли НАТО обговорить передачу Україні винищувачів
18 травня, 20:20
Ентоні Блінкен уперше допустив визнання РФ спонсоркою тероризму
США можуть визнати РФ спонсоркою тероризму
17 травня, 01:29
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління та 6 районів зосередження живої сили ворога
12 авіаударів за добу: ЗСУ потужно вразили противника – Генштаб
14 травня, 18:44
Внаслідок падіння вертольота пошкоджено п'ять будинків
Масштабна авіатроща в Росії: з’явилися перші коментарі від влади
13 травня, 16:26
Зенітно-ракетний комплекс С-300, яким окупанти вбивають українців
Постачали окупантам деталі до комплексів С-300: ділки з Полтавщини отримали підозри
11 травня, 15:25
Зерновий коридор для українського зерна було розблоковано
Туреччина повідомила про розблокування роботи зернового коридору
9 травня, 17:43
Бункерний диктатор, ймовірно, планує виступити з промовою на День перемоги
Путін готує виступ на 9 травня. Пєсков розповів про «засекречений» нюанс
8 травня, 14:55
Аеродром розташований за 60 кілометрів від Санкт-Петербурга
«Загорілися покришки». Пожежа сталася на аеродромі під Петербургом
3 травня, 10:11

Олеся Яхно

Що стане важливим елементом у активних військових діях цього літа
Що стане важливим елементом у активних військових діях цього літа
Про бумеранг та перспективу реформи Радбезу ООН
Про бумеранг та перспективу реформи Радбезу ООН
Два вибори за майбутнє Туреччини
Два вибори за майбутнє Туреччини
Китаю вдалось немислиме – посадити російського звіра на ланцюг
Китаю вдалось немислиме – посадити російського звіра на ланцюг
Росія продовжує підтримувати радикальні німецькі партії, щоб зменшити допомогу Україні
Росія продовжує підтримувати радикальні німецькі партії, щоб зменшити допомогу Україні
Незручні питання до «хороших росіян»
Незручні питання до «хороших росіян»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
У Києві прогриміли вибухи
29K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
26K
Експерт пояснив, наскільки втрата корабля «Іван Хурс» значима для Чорноморського флоту
20K
У світі шаленими темпами росте попит на поширений в Україні природний матеріал
7691
Масована нічна атака. Скільки ракет та «Шахедів» знищили ЗСУ
7689
Чому ЗСУ вночі не змогли збити всі ворожі цілі: роз’яснення Повітряних сил

Новини

Ракетна атака на Київ, військова допомога Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Рашисти атакують на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:31
Україну накриють дощі: прогноз погоди на 26 травня
Сьогодні, 05:15
26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:39
Азербайджан надасть Україні 3000 дозволів на транзитні перевезення
Вчора, 23:44
«Бавовна» у Бердянську: в окупантів паніка
Вчора, 23:25

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту