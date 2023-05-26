Що стане важливим елементом у активних військових діях цього літа
Війна в реальному часі поступово витісняє війну у реальному просторі
У цій війні Росії проти України актуалізувалися усі три порядки, якщо так можна сказати, сучасних військових знань:
- Стратегія (геополітика та довгострокові цілі; важливість рухатися у правильному напрямку; поєднання простору та часу).
- Тактика (уміння оцінювати власні сили та сили супротивника; таймінг дій; важливість поєднання різних військових та інших дій одночасно).
- Логістика (знання території та ланцюгів супротивника; випереджальні кроки перед безпосередніми військовими діями).
Війна в реальному часі поступово витісняє війну у реальному просторі. Україна це зрозуміла, Росія – судячи з усього, ні. От вони захоплювали наш Бахмут, а у них почалися дії у їхньому Білгороді.
Це я до того, що, навіть не будучи військовим, можна сказати, що одним із важливих елементів у активних військових діях цього літа стануть військові хитрощі та логістика. Зі стратегією і так усе зрозуміло.
Але найцікавіше почнеться тоді, коли у самій Росії час почне витісняти простір. Коли війна обернеться процесами всередині.
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