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Володимир Зеленський Президент України

Тихого Великодня!

glavcom.ua
Свято Великодня нагадує нам про силу духу, яка не дозволить темряві перемогти
фото: Depositphotos

Хай сьогодні будуть почуті всі молитви про захист від зла

Вітаю українців і всіх християн, які відзначають Великдень сьогодні.

Свято, що нагадує нам про силу духу, яка не дозволить темряві перемогти. Не дасть затьмарити волю. І яка об’єднує – об’єднує сім’ї, народи та континенти.

Не буває зараз ночі й дня, коли російський терор не намагався б зламати наше життя. Цієї ночі – знову ракети, знову «шахеди» проти людей.

Але ми захищаємось, ми витримуємо, наш дух не здається і знає, що можна відвернути загибель. Життя може перемогти.

Хай сьогодні будуть почуті всі молитви про захист від зла. Хай віра єднає всі добрі серця та зміцнює тих, хто захищає свій дім. І хай ближчим стане справжній мир для всієї нашої України та всіх народів, які страждають від воєн.

Тихого Великодня!

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Джерело
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Теги: Великдень 2024

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Володимир Зеленський

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Тихого Великодня!
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