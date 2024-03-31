Сьогодні католики святкують Великдень

Важливо відзначати Великдень у сімейному колі

Сьогодні, 31 березня, християни західного обряду відзначають Воскресіння Ісуса Христа – Великдень – одне з найважливіших церковних свят року.

Великдень вважається найсвітлішим, найважливішим святом весни й пов’язують його з Воскресінням Христовим, яке розкриває радість перемоги Божого Сина над смертю й вічним забуттям.

Дата свята обчислюється за місячним календарем і щороку змінюється. Однак Великдень завжди випадає на неділю. У католиків Великдень завжди настає раніше, ніж у православних вірян. Цьогоріч дата святкування випала на 31 березня.

Традиції свята

Увечері, напередодні свята, в храмах запалюють благодатний вогонь. Він символізує світло, що Божий син подарував людству. Великоднє богослужіння – це особливо урочистий процес: він починається або закінчується хресним походом. Священики оспівують жертву Христа, якого розіп’яли за людські гріхи, і закликають до життя за релігійними канонами. Під час вечірнього великоднього богослужіння в костелах запалюють пасхал – річну свічку храму. Вогонь від нього віряни розносять по домівках.

Католики готуються до свята постом, але він менш суворий, аніж православний: триває не так довго і більшість часу дозволяється вживати молочні продукти. До Паски віряни фарбують яйця, готують індичку, прикрашають стіл квітами та печуть солодкі кекси. Важливо відзначати Воскресіння Христове у сімейному затишному колі.

Цікавий символ свята – Великодній Кролик, який приносить яйця. За повірʼям кролик приносить до кожного дому корзинку з шоколадними смаколиками й ховає їх вдома чи на подвір’ї.

Що не можна робити на Великдень

Забороняється прибирати, прати, шити, в'язати, вишивати, важко працювати фізично.

Не можна конфліктувати, лаятися, пліткувати, бажати зла іншим.

Вважалося, що на Великдень не можна нудьгувати.

Не можна відмовляти у милостині.

Народні прикмети

Птахи сидять низько на деревах – до дощової весни.

Якщо на Великдень тепло і сухо – влітку буде великий урожай фруктів.

Чайки кричать низько – буде посуха влітку.

Дрозди співають – до гарної погоди.

Зоряна, ясна ніч на Великдень – слід чекати заморозки та похолодання.

Зазначимо, Великдень – це перехідне свято, тому його дата річною змінюється. У цьому році в Україні православні віряни відзначають Великдень 5 травня, тоді як католики святкують його 31 березня. Різниця становить понад місяць. Перехід на новоюліанський календар не вплинув на дату святкування Великодня, оскільки православні християни вираховують дату Світлого Христового Воскресіння іншим способом, аніж католики.

Нагадаємо, у Страсну п'ятницю напередодні Великодня пройшла традиційна Хресна хода в Колізеї. Хресна дорога складається з 14 молитовних циклів (стацій), в кожному з яких згадується та чи інша мука Христа.