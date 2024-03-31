Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Сьогодні католики святкують Великдень

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сьогодні католики святкують Великдень
Цьогоріч дата святкування у католиків випала на 31 березня
фото з відкритих джерел

Важливо відзначати Великдень у сімейному колі

Сьогодні, 31 березня, християни західного обряду відзначають Воскресіння Ісуса Христа – Великдень – одне з найважливіших церковних свят року.

Великдень вважається найсвітлішим, найважливішим святом весни й пов’язують його з Воскресінням Христовим, яке розкриває радість перемоги Божого Сина над смертю й вічним забуттям.

Дата свята обчислюється за місячним календарем і щороку змінюється. Однак Великдень завжди випадає на неділю. У католиків Великдень завжди настає раніше, ніж у православних вірян. Цьогоріч дата святкування випала на 31 березня.

Традиції свята

Увечері, напередодні свята, в храмах запалюють благодатний вогонь. Він символізує світло, що Божий син подарував людству. Великоднє богослужіння – це особливо урочистий процес: він починається або закінчується хресним походом. Священики оспівують жертву Христа, якого розіп’яли за людські гріхи, і закликають до життя за релігійними канонами. Під час вечірнього великоднього богослужіння в костелах запалюють пасхал – річну свічку храму. Вогонь від нього віряни розносять по домівках.

Католики готуються до свята постом, але він менш суворий, аніж православний: триває не так довго і більшість часу дозволяється вживати молочні продукти. До Паски віряни фарбують яйця, готують індичку, прикрашають стіл квітами та печуть солодкі кекси. Важливо відзначати Воскресіння Христове у сімейному затишному колі.

Цікавий символ свята – Великодній Кролик, який приносить яйця. За повірʼям кролик приносить до кожного дому корзинку з шоколадними смаколиками й ховає їх вдома чи на подвір’ї.

Що не можна робити на Великдень

  • Забороняється прибирати, прати, шити, в'язати, вишивати, важко працювати фізично.
  • Не можна конфліктувати, лаятися, пліткувати, бажати зла іншим.
  • Вважалося, що на Великдень не можна нудьгувати.
  • Не можна відмовляти у милостині.

Народні прикмети

  • Птахи сидять низько на деревах – до дощової весни.
  • Якщо на Великдень тепло і сухо – влітку буде великий урожай фруктів.
  • Чайки кричать низько – буде посуха влітку.
  • Дрозди співають – до гарної погоди.
  • Зоряна, ясна ніч на Великдень – слід чекати заморозки та похолодання.

Зазначимо, Великдень – це перехідне свято, тому його дата річною змінюється. У цьому році в Україні православні віряни відзначають Великдень 5 травня, тоді як католики святкують його 31 березня. Різниця становить понад місяць. Перехід на новоюліанський календар не вплинув на дату святкування Великодня, оскільки православні християни вираховують дату Світлого Христового Воскресіння іншим способом, аніж католики.

Нагадаємо, у Страсну п'ятницю напередодні Великодня пройшла традиційна Хресна хода в Колізеї. Хресна дорога складається з 14 молитовних циклів (стацій), в кожному з яких згадується та чи інша мука Христа.

Читайте також:

Теги: церква свята Великдень 2024 традиції свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роль і відповідальність командира на полі бою дуже висока
Про українських командирів, рішучість яких не має меж
14 березня, 22:02
Структура МП в Україні на чолі з митрополитом Онуфрієм – цілком нагадує особу, яка страждає від домашнього насильства
Рятуйте Онуфрія!
28 березня, 18:00
В Україні пропонується заборонити діяльність московської церкви як організації, що втратила характер релігійного об’єднання, повністю підтримавши геноцидну війну Росії проти України
За крок до заборони діяльності Московської церкви
14 березня, 15:30
1 березня – Всесвітній день молитви
Всесвітній день молитви. Які свята відзначаємо 1 березня
1 березня, 00:00
«Про силу віри, про її благі плоди багато разів сказано у Священному Писанні»
Що таке віра і чому казати, що Бога «не існує», просто не розумно
13 березня, 19:38
Курт Волкер виступив під час Київського Безпекового Форуму
Курт Волкер: Папа Римський має вимагати від Росії припинення війни
22 березня, 17:53
30 березня проводиться акція «Година Землі»
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:20
Московська церква в Україні заявляє, що її батюшок протиправно мобілізують
Московська церква в Україні заявляє, що її батюшок протиправно мобілізують
29 березня, 09:25
Патріарх Кирило є єпископом РПЦ, який неодноразово закликав росіян йти на війну проти України та наголошував, що «Росія тепер буде рятувати всю планету від фашизму»
З'їзд РПЦ благословив Путіна на повне знищення України
28 березня, 11:44

Суспільство

Сьогодні католики святкують Великдень
Сьогодні католики святкують Великдень
Україна перейшла на літній час
Україна перейшла на літній час
Укрзалізниця розробить нові правила перевезення тварин у поїздах
Укрзалізниця розробить нові правила перевезення тварин у поїздах
Україна вночі перейде на літній час: коли переводити годинники
Україна вночі перейде на літній час: коли переводити годинники
Легендарній пісні футбольних фанатів про Путіна виповнилось 10 років (відео)
Легендарній пісні футбольних фанатів про Путіна виповнилось 10 років (відео)
Уряд дозволив одружуватися онлайн: як це зробити
Уряд дозволив одружуватися онлайн: як це зробити

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Недоімперія вмирає. Коли чекати на її кінець?
13K
Якою буде Перемога? Українці мають усвідомити неприємний факт
12K
За якої умови Путін віддасть всі окуповані території: Кремль відповів на слова Зеленського
7953
ЗСУ пояснили, що дуже сильно затягує війну
6759
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
4189
Командир штурмовиків пояснив, як слід чинити з ухилянтами

Новини

Тепло та малохмарно: прогноз погоди на 31 березня
Сьогодні, 04:20
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
«Укренерго» закликає державу вирішити боргову кризу в енергетиці
Вчора, 17:44
У Києві стартувала нова хвиля діалогових зустрічей «Я – Маріуполь: маю жити»
Вчора, 12:58
«Сталевий фронт» Ахметова передав для розвідників «Сич»
Вчора, 12:41
Вибухи на Одещині, стало відомо про руйнування ТЕС на Харківщині: головне за ніч
Вчора, 06:30

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua