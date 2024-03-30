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Великдень-2024: у Колізеї відбулася Хресна хода

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Великдень-2024: у Колізеї відбулася Хресна хода
Папа Франциск не взяв особистої участі у богослужінні Хресної Дороги
фото: Reuters

У цьому році католики святкують Великдень 31 березня

У Страсну п'ятницю напередодні Великодня пройшла традиційна Хресна хода в Колізеї. Хресна дорога складається з 14 молитовних циклів (стацій), в кожному з яких згадується та чи інша мука Христа.

«У молитві з Ісусом на Хресній дорозі» – так звучить цьогоріч обрана Папою тема для роздумів, повідомляє Vatican News.

Під час кожного стояння хрест несли різні групи вірних, кожна з яких представляла різні форми життя Церкви. Серед них були: монахині, люди, що мають фінансові труднощі, сім’я, люди з інвалідністю, молитовна група, священники, жінки, які служать у сфері охорони здоров’я, мігранти, катехити, парафіяни, молодь, богопосвячені жінки, студенти університету та співробітники дієцезіального Карітасу.

Цьогорічні роздуми Хресної Дороги не містили прямих посилань на поточні події у світі, натомість були зосереджені на глибоких питаннях молитви, співчуття і прощення та завершувалися 14-ма закликами Пресвятого Імені Ісуса.

Папа Римський Франциск не зміг взяти участь у традиційній Хресній дорозі в п'ятницю напередодні Великодня. Натомість він спостерігав за богослужінням зі своєї резиденції у Домі Святої Марти. Лише за 5 хвилин до початку події, яку традиційно приймає римський Колізей, пресслужба Ватикану повідомила про те, що понтифік спостерігатиме за нею вдома.

Як пише Deutsche Welle, рішення було ухвалене в останню мить. Про це свідчить те, що для Франциска у Колізеї готували крісло та телеекран для більш зручного спостереження за служінням. Їх прибрали поспішно за декілька митей до початку церемонії. Ватикан пояснив відсутність 87-річного Папи бажанням зберегти здоров'я перед всенічним будінням у суботу та святковою месою у неділю.

У минулі роки під час Хресної ходи Папа намагався помирити Україну з Росією, чим викликав обурення українців. Зокрема, в 2022 році на Великдень Ватикан під час традиційної Хресної дороги на чолі з Папою Римським доручив уродженкам України та Росії спільно нести хрест і пояснив це бажанням примирення. Та акція викликала хвилю обурення в Україні, проте минулоріч ситуація повторилася.

Український дипломатичний корпус у Ватикані цього року звертався до спеціальної служби у апостольській столиці з проханням не влаштовувати акцію примирення українців та росіян під час традиційної Хресної дороги. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України у Ватикані Андрій Юраш.

Нагадаємо, у 2022 році у Ватикані провели Хресну дорогу за участю жінок, одна з яких представляла Україну, а друга – Росію. Попри те, що з молитви прибрали слова про «братні народи», ця подія все одно обурила українців. Хресну ходу, яка відбулася вперше після дворічної перерви через пандемію, очолив Папа Франциск. Під час ходи хрест несли українка Ірина та росіянка Альбіна. Їм спеціально доручили нести хрест разом. Мовляв, на знак примирення.

У 2023 році ситуація повторилася, але вже із хлопцями – українцем із Маріуполя та росіянином, чий батько поїхав убивати українців і закономірно загинув. 

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Теги: Папа Римський Ватикан Великдень 2024

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