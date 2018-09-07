Чому саме Патріарх Філарет має бути Предстоятелем єдиної помісної автокефальної УПЦ

Патріарх Філарет

Київський Патріархат висуватиме та підтримуватиме кандидатуру Патріарха Філарета, як найбільш досвідченого ієрарха, який має усі необхідні якості, щоби очолювати Помісну Церкву

Патріарх Філарет - Предстоятель єдиної помісної автокефальної УПЦ

Питання та відповіді

1. У зв‘язку з проголошенням Томосу йдеться про обрання Предстоятеля. Що мається на увазі?

* Як вже відомо з численних публікацій, Томос про автокефалію має бути наданий Вселенським Патріархом єдиній помісній Українській Православній Церкві. Такої юрисдикції зараз немає, адже українське православ‘я поділене, існує три порівняно великих юрисдикції (всі інші, дрібні, яких є до десятка, не беруть участь у процесі та з різних причин навіть не виявляють бажання до цього).

34 Апостольське правило зазначає, що єпископам всякого народу належить знати першого серед них, і визнавати його як главу. Отже єдина помісна автокефальна УПЦ може мати лише одного главу.

Об‘єднуючись у єдину Церкву, ієрархи, які на підставі звернень до Вселенського Патріарха від квітня цього року беруть участь у цьому процесі, повинні соборно обрати зі свого середовища Предстоятеля, адже дотепер кожна з юрисдикцій має свого Предстоятеля, однак за канонічними нормами Предстоятель має бути лише один.

Також з боку Вселенського Патріархату є побажання, щоби після об‘єднання на підставі Томосу було обрано Предстоятеля, який потім формально від імені єдиної Церкви отримає сам документ.

2. Хто може бути кандидатом на Предстоятеля?

* Кандидатом може бути той з ієрархів, які звернулися до Вселенського Патріарха у квітні цього року та беруть участь в об‘єднавчому процесі, хто на Соборі відповідно до затвердженої процедури отримає належну підтримку для висунення кандидатом.

Ієрархи Київського Патріархату висуватимуть та підтримуватимуть кандидатуру нашого Предстоятеля, Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

3. У дискусіях не раз порушувалося питання, що нібито Патріарх Філарет не може бути обраний Предстоятелем єдиної Церкви, адже він «перебуває під анафемою» від Московського Патріархату.

* Невід‘ємним елементом процесу надання Томосу про автокефалію є канонічна реабілітація Патріарха Філарета шляхом розгляду Вселенським Патріархом та Синодом його апеляції у справі «позбавлення сану» та «анафеми». Бо єпископат УПЦ Київського Патріархату та більшість єпископату УАПЦ мають канонічне преємство своєї хіротонії від Патріарха Філарета та через нього. Отже неможливо визнавати всіх їх єпископами - і одночасно вважати дійсними московські покарання проти Патріарха Філарета.

Після канонічної реабілітації з точки зору Вселенського Патріархату не буде ніяких перешкод для обрання Патріарха Філарета Предстоятелем єдиної помісної автокефальної УПЦ.

Скликання Собору без участі Патріарха Філарета є неможливим, адже він є діючим Предстоятелем УПЦ КП, і єпископат УПЦ КП без рішення і згоди свого Патріарха не братиме участь в Соборі, бо це є порушенням 34 Апостольського правила і Статуту Церкви.

Щодо апеляції Патріарха Філарета та очікуваних наслідків її розгляду - дивіться докладніше за цим посиланням:

https://www.facebook.com/100001148806070/posts/1801444913237118/

4. Чи можуть бути висунуті інші кандидатури на Предстоятеля?

* Так, вибори передбачають висунення кандидатур. Порядок висунення буде затверджений Собором.

5. В мережі поширюють думки про необхідність «нейтрального Предстоятеля», можливо навіть з ієрархів, які не належать до церковних юрисдикцій в Україні.

Київський Патріархат висуватиме та підтримуватиме кандидатуру Патріарха Філарета, як найбільш досвідченого ієрарха, який плодами своєї праці довів наявність усіх необхідних якостей для того, щоби очолювати Помісну Церкву. Також Патріарх Філарет має найвищий авторитет в суспільстві, багатолітній досвід міжнародної діяльності. У порівнянні з ним ми не бачимо жодної іншої кандидатури, хто би міг краще від нього відповідати тим завданням, які ставляться перед Предстоятелем.

«Нейтральність Предстоятеля» - дуже ефемерне поняття, адже процедура виборів передбачає, що є як ті, хто голосує «за», так і ті, хто голосує «проти». З точки зору тих, хто голосує «проти», обраний Предстоятель може не вважатися «нейтральним». Але якщо сподіватися на одноголосне обрання - то так можна взагалі не обрати Предстоятеля. Отже обраним Предстрятелем стає той, кого підтримала більшість голосів, але він є Предстоятелем для всієї Церкви.

У нинішніх реаліях «нейтральна кандидатура» - це за визначенням кандидатура, яка може бути висунута тими, хто не підтримує кандидатуру Патріарха Філарета. А отже вона насправді зовсім не є нейтральною.

Щодо кандидатур ієрархів, які не належать до церковних юрисдикцій в Україні, то загальним правилом є обрання Предстоятеля з середовища Помісної Церкви. Ієрарх іншої Помісної Церкви не може бути кандидатом на Предстоятеля. Якщо взяти віддалену світську аналогію, то іноземний громадянин не може бути обраний Президентом України - це можливе лише для громадян України.

6. Чи буде Предстоятель єдиної помісної автокефальної УПЦ носити титул Патріарха, а відтак чи буде єдина Церква - Патріархатом?

* Враховуючи, що УПЦ має понад тисячолітню історію, багатомільйонну паству та за всіма ознаками є більшою, ніж ряд вже існуючих Патріархатів, єдина помісна Церква повинна мати статус Патріархату. В діалозі з цього приводу іншими сторонами не було заявлено принципових заперечень проти такого рішення. Також маємо історичний прецедент, коли актами Константинопольського Патріарха 1589-90 рр. Московська Митрополія, до того часу протягом 141 р. не визнана як автокефальна, відразу була проголошена і автокефальною, і Патріархатом.

7. Яке місце в Диптихах (списку Помісних Церков за порядком честі) посідатиме помісна автокефальна УПЦ?

* З нашої точки зору єдине питання, яке має принципове значення, коли йдеться про Диптихи - це яка Церква посідає перше місце та має відповідні, пов‘язані з цим канонічні прерогативи. Перше місце визначене для Константинопольського Патріархату. Всі решта місць для нас - рівнозначні. Тому ми згідні, щоби в Диптихах УПЦ була поставлена на те місце, яке вважатиме за належне Вселенський Патріарх.

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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