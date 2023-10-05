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Заборона Московської церкви. Парламент зрушив справу з місця    

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Заборона Московської церкви. Парламент зрушив справу з місця    
У парламенті з'явилася необхідна кількість голосів, щоб заборонити діяльність УПЦ МП
фото з відкритих джерел

Депутати зібрали необхідну кількість голосів і вноситимуть питання до порядку денного

На сьогоднішньому засіданні, 5 жовтня, депутати Верховної Ради зрушили з місця питання заборони Московської церкви в Україні.  Зокрема було зібрано необхідних 226 голосів, аби законопроєкт про заборону діяльності УПЦ (МП)  був винесений на голосування. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

«Є 226 підписів на підтримку законопроєктів про заборону московських попів! Вимагаємо від спікера негайно винести їх в залу. В слуг немає більше жодних аргументів це не робити!», – написала Геращенко.

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявляв, що наразі в парламенті не наберуться необхідні 226 голосів для заборони діяльності УПЦ (МП), якщо відповідний законопроєкт буде винесено на голосування.

Стефанчук уточнив, що хоче вірити, що побачить 226 голосів. Однак, за його словами, наразі триває внутрішня дискусія, яка проходить не тільки всередині «Слуги народу», а в тому числі в межах інших партій, які «позиціонують себе як дуже патріотичні».

Нагадаємо, у День відновлення незалежності 24 серпня у Верховній Раді України зібрали понад 125 підписів народних депутатів під зверненням до спікера Руслана Стефанчука. Парламентарі вимагають невідкладно винести на розгляд законопроєкти, які допоможуть заборонити діяльність Московського патріархату.

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Теги: Верховна Рада Московська церква в Україні парламент Ірина Геращенко

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