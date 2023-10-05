Заборона Московської церкви. Парламент зрушив справу з місця    

Депутати зібрали необхідну кількість голосів і вноситимуть питання до порядку денного

На сьогоднішньому засіданні, 5 жовтня, депутати Верховної Ради зрушили з місця питання заборони Московської церкви в Україні. Зокрема було зібрано необхідних 226 голосів, аби законопроєкт про заборону діяльності УПЦ (МП) був винесений на голосування. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

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«Є 226 підписів на підтримку законопроєктів про заборону московських попів! Вимагаємо від спікера негайно винести їх в залу. В слуг немає більше жодних аргументів це не робити!», – написала Геращенко.

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявляв, що наразі в парламенті не наберуться необхідні 226 голосів для заборони діяльності УПЦ (МП), якщо відповідний законопроєкт буде винесено на голосування.

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Стефанчук уточнив, що хоче вірити, що побачить 226 голосів. Однак, за його словами, наразі триває внутрішня дискусія, яка проходить не тільки всередині «Слуги народу», а в тому числі в межах інших партій, які «позиціонують себе як дуже патріотичні».

Нагадаємо, у День відновлення незалежності 24 серпня у Верховній Раді України зібрали понад 125 підписів народних депутатів під зверненням до спікера Руслана Стефанчука. Парламентарі вимагають невідкладно винести на розгляд законопроєкти, які допоможуть заборонити діяльність Московського патріархату.