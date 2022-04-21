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    Думки вголос

    Московський патріархат хоче незалежності. Чи він отримає її?

    Митрополит Епіфаній давно пропонує усім православним церквам єднатися навколо Православної церкви України - Московський патріархат хоче незалежності. Чи він отримає її?
    Митрополит Епіфаній давно пропонує усім православним церквам єднатися навколо Православної церкви України
    фото: glavcom.ua

    Тільки єднання з ПЦУ надасть канонічного статусу

    Де логіка?

    Автор(и) та підписанти різних звернень з боку духовенства МП в Україні, коли ставлять питання про можливість якогось «проміжного статусу», тобто щоби вийти з юрисдикції МП, але не об‘єднуватися з ПЦУ, чи усвідомлюють три простих речі?

    1. Без визнання Вселенським Патріархом їхній статус буде канонічно еквівалентним стану УАПЦ/УПЦ КП у 1989-2018 рр.
    2. Вселенський Патріархат не вИзнає такої конструкції, яка би дозволяла екс-МПвУ не мати євхаристійного спілкування з ПЦУ. Адже Патріархат не може поставити під сумнів власне рішення 2018 р. щодо законності священнослужителів УАПЦ/УПЦ КП, Об‘єднавчий Собор і Томос.
    3. Якщо будь-яка уявна схема існування екс-МП в Україні, яка узгоджується з пунктами 1 та 2, обов‘язково передбачає євхаристійне єднання кліру екс-МП в Україні з ПЦУ – то в чому сенс їм не єднатися з ПЦУ відразу?

    Ну окрім суб’єктивних фобій, які треба долати самим, а не поширювати на інших.

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

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    Теги: росія окупанти церква війна православна церква Україна томос окупація #stoprussia
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    Московський патріархат хоче незалежності. Чи він отримає її?